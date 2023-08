Borrador mágico de audio, otra novedad de los Pixel 8

El borrador mágico de Google Fotos es, sin duda, uno de los grandes aciertos de Google, pues ha servido para marcar una diferencia significativa con respecto a sus competidores, un éxito que ahora parece que pretende reeditar con el lanzamiento de un borrador mágico de audio que, de confirmarse esta filtración (y hay razones de peso para considerar que realmente será así), verá la luz de la mano del ya cercano lanzamiento de los Google Pixel 8 y Pixel 8 Pro o, quizá, según algunos rumores, solo con este último.

El origen de la filtración es un tweet del usuario EZ, una cuenta de Twitter que parece haber sido creada ex profeso para la publicación de un supuesto vídeo promocional de los Google Pixel 8 en el que se muestra el borrador mágico de audio en funcionamiento. Como decía, algunas voces han apuntado a que esta función sería exclusiva, al menos inicialmente, del modelo Pro, pero dado que el filtrador no hace mención alguna al respecto, y que el vídeo se refiere de manera genérica a la nueva generación, lo más probable es que esta función llegue, finalmente, a ambos modelos.

En cuanto a su funcionamiento, el vídeo promocional muestra que el borrador mágico de audio se puede emplear para limpiar el sonido de los vídeos grabados con el smartphone, con el fin de acabar con aquellos ruidos que se puedan haber colado en el mismo y que no queramos que se mantengan en la versión final. Habrá que esperar para comprobar si se podrá emplear también con grabaciones de audio, con las que puede llegar a resultar igual o incluso más útil.

Seems like the new Pixel 8 series will introduce Audio Magic Eraser feature to reduce video background noise.#Pixel8 #Pixel8Pro #GooglePixel pic.twitter.com/Tb23MoDuUI

— EZ (@EZ8622647227573) August 11, 2023