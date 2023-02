El Magic Eraser de Google salta a Android e iOS

Ya han pasado algo más de un año desde que Google presentara Magic Eraser, una función que llegó de la mano de los primeros smartphones Google Pixel equipados con SoCs Google Tensor, es decir, de los Google Pixel 6 y Google Pixel 6 Pro en adelante. Como ya te contamos en su momento, el nombre elegido para el integrado no era asunto baladí, pues tiene su origen en Tensor Flow, la biblioteca de código abierto para aprendizaje automático de la compañía del buscador. Así, en el anuncio de los Pixel 6, la compañía puso el foco en las capacidades de su smartphone y su chip en lo referido a inteligencia artificial. Esto es lo que te contábamos del integrado cuando fue anunciado por Sundar Pichai, meses antes de la llegada de los Pixel 6 al mercado:

«El nuevo chip promete aumentar la potencia de cómputo y reforzar las capacidades de procesamiento de fotografía y vídeo de los teléfonos de Google, con enfoque a la Inteligencia Artificial y el aprendizaje profundo.»

Así, cuando estos smartphones fueron presentados en octubre de 2021, una de las funciones más interesantes anunciadas por Google fue Magic Eraser, una herramienta de edición fotográfica que nos permite seleccionar elementos de una fotografía para eliminarlos de la misma, y que el software se encargue de regenerar esa parte de la imagen en base al resto de su contenido. Para quienes trabajan con Photoshop, hablamos de una función similar a «Relleno según el contenido», solo que aún más automatizada, ergo más sencilla, y que ofrece unos resultados realmente sorprendentes.

Esta función ha sido empleada desde entonces por Google como algo exclusivo de sus dispositivos, algo que en principio parece bastante lógico. Sin embargo, y con la eclosión de soluciones basadas en inteligencia artificial que están llegando a los usuarios por parte de mil y una tecnológicas, parece que se lo han pensado mejor y han decidido empezar a extender el alcance de sus propias soluciones, aunque como en este caso, sea de una manera limitada.

Por lo tanto, y como podemos leer en el blog oficial de la compañía, Google empieza hoy mismo a ofrecer Magic Eraser a todos los suscriptores de Google One, llevando esta función a la app de Google Fotos para Android y para iOS. Recordemos que Google One es la modalidad de suscripción a los servicios de Google que ofrece una mayor capacidad de almacenamiento (a partir de dos terabytes) y funciones adicionales en todos sus servicios. Esto es solo el principio, pues según podemos leer en dicha publicación, la app de Google Fotos va a recibir nuevas funciones de edición y retoque, como efectos de video HDR y algunos estilos de collage, que también serán exclusivos para los usuarios de Google One.

Personalmente, entiendo la decisión de Google de restringir el acceso a Magic Eraser solo a los suscriptores, pero nos encontramos en un momento en el que la compañía necesita «hacer ruido» en lo referido a sus servicios relacionados con la inteligencia artificial, un campo en el que se ha especializado desde hace tiempo pero en el que no brilla de cara al público. ¿Quizá debería haber sacrificado la exclusividad y ofrecerlo a todos los usuarios? La respuesta a esta pregunta entra descaradamente en el campo de la opinión subjetiva, pero como usuario de Google One desde hace ya algún tiempo, pienso que sí, que habría sido lo más lógico en la situación actual. Lo que no quita que esté deseando probarla en mi iPhone, pues desde el primer momento Magic Eraser me pareció una genialidad de la compañía.