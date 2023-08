Prueba Linux en la nube, sin instalar y a golpe de click

Ya han pasado décadas desde que Linux viera la luz, y en todo este tiempo han sido múltiples las intentonas de acercar este sistema operativo (bueno, esta familia de sistemas operativos, para ser más exactos) a la población en general. Incluso hubo un tiempo, a principios de siglo, en el que se podían comprar algunas distribuciones, en packs que incluían una buena colección de software, además de contar con manuales impresos y demás extras. Por cuestiones de trabajo, recuerdo haber recibido y probado una de Mandrake Linux que, la verdad, era un gran trabajo.

Por otra parte, al menos en España (desconozco si este fenómeno se produjo también en otras geografías), también se empezaron a popularizar las distribuciones «oficiales» de algunas comunidades autónomas. La más popular en aquel momento fue LinEx, extremeña, y también recuerdo bastantes referencias a Guadalinex, ésta promovida por la Junta de Andalucía. Y también recuerdo otras que, como mínimo, podían presumir de un nombre ingenioso, como fue el caso de Molinux, obviamente castellanomanchega, o Asturix, que podría haber sido obra de Uderzo y Goscinny, pero que en realidad venía (ya lo habrás deducido) del Principado de Asturias.

El éxito de dichas distribuciones no fue el deseado y, en el imaginario colectivo, Linux siguió siendo ese sistema operativo feo, complicado y que se utiliza a golpe de comandos en la terminal. Nada que ver con la realidad pues, ya desde las distribuciones que he mencionado anteriormente, los gestores de ventanas y las aplicaciones de configuración para las mismas habían hecho mucho más sencillo, sino migrar, sí al menos poder probarlo, para descubrir que es un sistema operativo, no un ogro.

A este respecto también pretendieron contribuir las distribuciones en formato LiveCD , que posteriormente evolucionó a Live USB. En ambos modelos, el sistema operativo se encuentra en un medio de almacenamiento (CD o DVD en el primer caso, memoria USB en el segundo), y basta con arrancar el PC desde la unidad que contiene dicho soporte para utilizar el sistema operativo que contiene, no es necesario instalar nada en el PC.

Así que ahora llega la pregunta que llevas esperando desde que has empezado a leer este artículo: ¿tú has probado Linux? Me consta que, entre nuestros lectores, hay usuarios habituales de Linux, pero también que otros todavía no le han dado una oportunidad. Pero no, este texto no va a ser un reproche, sino una puerta abierta a una nueva, y realmente sencilla, vía para poder probar Linux. Y esta vez es tan, tan sencillo, que en el mismo tiempo que has dedicado a leer hasta aquí, ya podrás tener una instancia del sistema operativo listo para que la pruebes.

Para ello vamos a ver DistroSea, un servicio online que te permite probar en la nube múltiples distribuciones de Linux. Es un servicio gratuito que, eso sí, requiere que crees una cuenta de usuario para que las distribuciones que pruebes cuenten con conexión a Internet (si no vas a necesitar esta función, puedes probarlas sin iniciar sesión en el servicio). No esperes, eso sí, el rendimiento de un PC tope de gama. Ten en cuenta que hablamos de un servicio gratuito, por lo que podemos entender que la infraestructura en la que se basa es más bien humilde.

Probar una distribución de Linux en DistroSea es realmente sencillo, como vas a comprobar a continuación. En primer lugar, claro, abre una pestaña de tu navegador y ve a la página de inicio del servicio

Las distribuciones disponibles en el servicio se muestran ordenadas alfabéticamente, de modo que si te desplazas hacia abajo podrás ir viendo todas las posibilidades

En la parte superior de la ventana verás, además, una barra en la que podrás iniciar sesión mediante tu cuenta de Google. Recuerda hacerlo si vas a querer utilizar Internet desde la máquina virtual en la que se va a ejecutar la distribución de Linux que elijas.

Como puedes ver, en la parte superior de la página también se indica que hay más de 400 versiones disponibles para probar. Sin embargo, si cuentas las que se enumeran en la lista, verás que hay un total de 49. Esto se debe a que, para muchas de ellas, puedes encontrar diferentes versiones. Por ejemplo, si quieres probar Debian, al seleccionarla verás que puedes optar por las versiones 12, 11 y 10 y, para cada una de ellas, por varios gestores de escritorio:

Mientras que en otros casos, como Ubuntu, no se te ofrece elegir el gestor de escritorio (Unity hasta la 17.4 y GNOME en las posteriores) pero, puedes escoger entre nada menos que 28 versiones, desde la 6.10 hasta la más reciente hasta el momento, la 23.04 de abril de este año, como su propio nombre indica (por si no lo sabes, los números de versión de Ubuntu se forman con el año en dos dígitos y el mes, también con dos, y su periodicidad común es de seis meses, por lo que la próxima en ver la luz será Ubuntu 23.10).

Revisada la lista y elegida la distribución de Linux que quieres probar, haz click en su número de versión o en el escritorio elegido. Entonces se abrirá una página en la que se ejecutará una comprobación de seguridad por parte de Cloudflare y, tras su éxito, ya podrás iniciarla:

Haz entonces click en el botón para empezar y, automáticamente, se te asignará una posición en la lista de espera (queue) para acceder a la máquina virtual. No te preocupes, las esperas suelen ser muy cortas. En todas mis pruebas, lo máximo que he tenido que esperar ha sido dos turnos

Permanece atento, eso sí, porque una vez que llegue tu turno, dispondrás de un tiempo limitado para iniciar sesión. Se te mostrará una cuenta regresiva de dicho plazo

Así que no esperes más y haz click en el botón «Continue».

Iniciada la sesión en la máquina virtual, el contenido de la pestaña del navegador, es decir, la versión de Linux que estás ejecutando en la nube, pasará a mostrarse a pantalla completa, lo que resulta mucho más práctico. Espera unos segundos y ya podrás ver el escritorio, esperando a que empieces a utilizarlo

Además, si has iniciado sesión en el servicio, tal y como te indicamos al principio, la máquina virtual que estás empleando contará con conexión a Internet

¡Bien! Pues ahora llega el momento que estabas esperando, ya puedes probar esa distribución de Linux, familiarizarte con su interfaz, comprobar qué herramientas incluye, etcétera. Eso sí, nuestra recomendación personal es que no, no y nunca introduzcas datos personales, como nombres de usuario y contraseñas, claves de cualquier tipo, etcétera. No tengo, honestamente, razones para pensar mal de este servicio, pero como en todo, más vale ser cauteloso y prevenir.

Cuando hayas terminado con tus pruebas, recuerda apagar la máquina virtual a través de la función de apagado del sistema operativo, que en todos los casos (o al menos en la inmensa mayoría) encontrarás en el menú de inicio/aplicaciones del sistema operativo

Con este sistema, si todavía no has probado Linux, podrás sacudirte de encima algunos de los temores que mencionaba mi compañero Eduardo Medina en su muy recomendable lista de recomendaciones (valga la redundancia) para iniciarse con Linux. Pero también, si ya eres usuario de alguna distribución pero quieres probar el look&feel de otras, aquí lo puedes hacer en un periquete y sin complicaciones.

Y recuerda que, tanto si eres un usuario avanzado de Linux, como si estás dando tus primeros pasos o, incluso, si tienes curiosidad pero todavía no te has animado a ello, la mejor fuente de información y actualidad sobre Linux en castellano que puedes encontrar en Internet es, sin duda alguna, nuestra página hermana MuyLinux.