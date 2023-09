El niño y la garza, de Hayao Miyazaki, ya tiene tráiler internacional

The Boy and the Heron, que presumiblemente se llamará El niño y la garza en España, es una película muy esperada en prácticamente todo el mundo desde el pasado mes de julio, pero también una muestra más de que Studio Ghibli es toda una rara avis en un sector como el cinematográfico, en la que el procedimiento habitual en lo referido a los estrenos es, en resumen, justamente lo contrario de lo que ha hecho, hasta ahora, el estudio creado por el simpar Hayao Miyazaki.

Es probable (y lógico, incluso) que, aunque te guste la obra de Miyazaki, si no eres un fiel seguidor suyo no supieras de su última creación, 君たちはどう生きるか (Kimitachi wa Dō Ikiru ka), y que por lo tanto te sorprenda saber que fue estrenada el pasado 14 de julio. Son dos, principalmente, las razones para ello. La primera es que solo fue estrenada en Japón, y la segunda es que Studio Ghibli ha optado por una estrategia de lo más singular: no publicar información ni imágenes sobre la película. Solo de manera reciente, se empezaron a mostrar algunas imágenes, además de revelarse su título en Estados Unidos, The Boy and the Heron, que en nada se parece, por cierto, al título original, que podemos traducir del japonés al inglés como «How Do You Live?».

Esta política de reducir al máximo lo que se ha mostrado resulta todavía más sorprendente si tenemos en cuenta dos aspectos que hacen de El niño y la garza un título aún más interesante. Por una parte, nos encontramos con que la trama toma elementos de una novela con el mismo título (el título japonés, quiero decir), sobre la que Miyazaki construye un relato semiautobiográfico, en el que su propia historia se entremezcla con la fantasía a la que Studio Ghibli nos mantiene enganchados desde hace décadas.

El segundo aspecto que hace que El niño y la garza resulte especialmente interesante es algo que, a la vez, resulta totalmente comprensible y algo que lamentar, ya que esta ha sido la última ocasión en la que Hayao Miyazaki ha asumido la dirección de una película, ya que volverá, salvo sorpresa, a su más que merecido retiro. Ahora bien, recordemos que tras el estreno de El viento se levanta, ya se retiró por primera vez, si bien en 2017 anunció su regreso, precisamente para firmar Kimitachi wa Dō Ikiru ka, algo que suena a que quería despedirse con una historia aún más personal.

Sea como fuere, con el lanzamiento del primer tráiler de El niño y la garza se confirma que la película cruzará las fronteras de Japón, con Estados Unidos como primer mercado internacional en el que desembarcará el 8 de diciembre. De momento no hay información sobre su llegada a otros mercados, si bien sí que tenemos constancia de que será exhibida en España al menos en una ocasión, pues ha sido elegida nada menos que para inaugurar la la 71ª edición del Festival de Cine de San Sebastián, el próximo 22 de septiembre, además de formar parte de la Sección Oficial del evento. Y no es su único festival, pues mañana, viernes 8, se producirá su premiere internacional en el Toronto International Film Festival.

En lo referido a su argumento, el primer teaser, que vio la luz hace unos días, nos contaba lo siguiente: «Un joven llamado Mahito, que añora a su madre, se aventura en un mundo compartido por los vivos y los muertos. Allí, la muerte llega a su fin y la vida encuentra un nuevo comienzo«, una premisa que, si tiene la firma de Miyazaki, resulta abrumadoramente atractiva. Sabemos, también, que la historia arranca durante la Segunda Guerra Mundial (un espacio especialmente recurrente en su filmografía) y en el que encontraremos pinceladas de su propia niñez, que además es precisamente el periodo de su vida en el que leyó la novela de la que toma la base para esta película.

Así, parece que tras El viento se levanta, Miyazaki, ya retirado, decidió que quería contar la que, probablemente, sea la historia más personal de cuantas ha llevado tanto a la pequeña como a la gran pantalla. Y, dado que en enero cumplió 82 años, es más que probable que este sí que sea el cierre definitivo de su carrera profesional, y esperemos que el inicio de un largo y más que plácido retiro dorado, después de una carrera profesional de nada menos que cinco décadas.