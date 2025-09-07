Street Fighter ya tiene fecha de estreno y reparto confirmado: ¿ha acertado con los actores?

Sabíamos que Capcom estaba involucrada en el rodaje de una nueva película de Street Fighter, pero la información que teníamos era bastante escasa. En un movimiento totalmente inesperado la compañía japonesa no solo ha revelado la fecha de estreno de la película, sino que también ha mostrado al detalle el reparto, es decir, los actores que darán vida a cada uno de los personajes.

Empezamos con lo más fácil, la fecha de estreno. La nueva película de Street Fighter llegará a los cines el 16 de octubre de 2026, y estará basada en la entrega de Super Street Fighter 2, aunque con algunos cambios y con un extra importante, Dan, un personaje que en la línea de juegos originales llegó en Street Fighter Alpha.

En total tenemos 17 personajes, incluyendo a los clásicos y a algunos que no estaban disponibles como personajes jugables en dicha entrega. No os preocupéis, que un poco más adelante os dejaré un resumen con todos los nombres de los personajes que aparecerán en la película.

Capcom se ha marcado un detalle muy original con la manera en la que ha presentado a los actores, ya que los ha introducido en un menú de selección de personajes que, curiosamente, tiene el mapa del Street Fighter 2 original. En ellos aparecen todos los actores, pero no se han colocado siguiendo el mismo orden que en el juego, lo que puede generar confusión.

No os preocupéis, que Capcom también se ha tomado la molestia de presentar uno a uno a los actores. A continuación os dejo la lista completa de actores y del personaje que representará cada uno en la película, en orden de izquierda a derecha, y empezando en la primera fila.

Andrew Koji será Ryu.

Noah Centineo será Ken.

Callina Liang será Chun Li.

Codi Rhodes será Guile.

Orville Peck será Vega.

50 Cent será Balrog.

Jason Momoa será Blanka.

Vidyut Jammwal será Dhalsim.

Olivier Richters será Zangief.

Hiroki Goto será Edmond Honda.

David Dastmalchian será Mister Bison.

Roman Reigns será Akuma.

Andrew Schulz será Dan Hibiki.

Eric André será Don Sauvage.

Mel Jarnson será Cammy.

Rayna Brewer será Juli.

Alexander Volkanosvski será Joe.

Una mezcla curiosa de personajes, sin duda, aunque la verdad es que echo en falta a uno muy importante en la franquicia, Sagat, el gran antagonista de Ryu, y uno de los que mejor desarrollo ha tenido a nivel de historia durante toda la saga de Capcom.

Puede que su presencia sea confirmada más adelante, pero de momento esta es toda la información que ha dado Capcom.