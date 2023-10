Apple podría lanzar muy pronto un rival para competir con el buscador de Google

Bloomberg ha compartido una información muy interesante en la que asegura que Apple lleva tiempo trabajando en una tecnología de búsqueda muy importante, y que esta se ha estado utilizando en sus aplicaciones para mejorar a nivel de software. Dicha tecnología ha mejorado sustancialmente sus habilidades de búsqueda, y parece que podría convertirse en un rival del buscador de Google.

Como sabrán muchos de nuestros lectores, Google se ve obligada a pagar a Apple una cantidad de dinero sustancial para mantenerse como el buscador por defecto de los productos de la compañía de la manzana. Con esto en mente, ¿para qué querría Apple tener su propia alternativa al motor de búsqueda de Google? Es una buena pregunta, y la respuesta es más sencilla de lo que te habrías podido imaginar, para pedirle una cantidad de dinero todavía mayor a cambio de mantenerlo como el buscador por defecto de sus productos.

La fuente de la noticia dice que esta nueva tecnología se conoce con el nombre en clave Pegasus, y que podría llegar muy pronto a la App Store como una solución de búsqueda avanzada de aplicaciones. Es un hecho que la compañía de la manzana nunca ha llegado a lanzar su propio buscador, pero esto no significa que no tenga interés en dicho sector, de hecho ocurre más bien todo lo contrario. En 2020 surgieron informes que apuntaron que Microsoft intentó vender Bing a Apple, pero que al final no hubo acuerdo porque los de la manzana dudaban del potencial real de dicho buscador de competir con Google.

Lo importante que debemos sacar en claro de lo anterior es que Apple realmente quería un buscador capaz de competir con Google, y que si no era posible comprarlo los de la manzana podrían optar directamente por diseñar su propio buscador. Llegados a este punto, Pegasus tiene todo el sentido del mundo, y como hemos dicho podría servir a Apple como moneda de cambio para pedir a Google más dinero a cambio de seguir utilizando su buscador en sus dispositivos.

Es importante tener en cuenta que iOS tiene una gran cuota de mercado en muchos países, y que si Google decidiera no seguir pagando a los de Cupertino dejaría de ser del buscador predeterminado de sus dispositivos, lo que obviamente podría ser un duro golpe para el gigante de Mountain View, que tendría que ver como su buscador acaba perdiendo una enorme cantidad de tráfico.

Sé que ahora mismo nos puede parecer una locura que Apple se atreva a lanzar un buscador independiente como alternativa para competir directamente con Google, pero también nos parecía muy complicado en su momento que se atrevieran a competir con Google Maps y acabaron lanzando Apple Maps. No hay nada definitivo todavía, pero desde luego ese buscador de la manzana mordida es una posibilidad que no podemos descartar.