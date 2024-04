Si eres usuario más o menos habitual de servicios como Google Meet, ya sea en el entorno profesional o en el personal, es muy probable que en más de una ocasión, tras iniciar una videollamada o una videoconferencia (siempre he pensado que, en realidad, son exactamente la misma cosa, aunque el primer término se emplea más en el contexto personal, mientras que el segundo está bastante más extendido en el laboral) en un dispositivo en concreto, te has visto en la necesidad (o al menos habrías preferido) poder cambiar a otro sin que esto se traduzca en tener que «colgar» en el que estás empleando para volver a unirte desde el otro.

En mi caso, la situación más común en la que he deseado poder hacer este cambio ha sido cuando me he unido a una videollamada desde el smartphone, ya que me encontraba en la calle y, una vez que me he sentado frente al PC, he querido poder «moverla» al mismo sin la interrupción que supone el desconectarse desde uno para volver a unirse desde el otro. Ahora bien, en ocasiones también me he visto en la situación inversa, en videollamadas a las que me he unido desde el PC y que, como se han alargado, quiero poder transferir al móvil para continuarlas en movilidad.

Pues bien, la buena noticia es que Google Meet ya ha empezado a ofrecer el cambio de llamadas entre dispositivos sin tener que colgar. Y, por si te lo estás preguntando, esta nueva función, que ya se ha comenzado a desplegar (se espera que el proceso se complete, para todas las cuentas, el 9 de mayo) estará disponible tanto para los usuarios de Workspace como para todas las cuentas personales de Google, es decir, que su alcance es universal.

Como podemos ver en la ayuda de Google Meet, el cambio entre dispositivos se puede realizar en ambas direcciones (de smartphone a PC y viceversa) y, para realizarlo, tan solo tendremos que acceder a la app o la web del servicio al que deseamos «movernos» y hacer click en el botón «Continuar aquí». Por defecto, esto abrirá la videollamada en el dispositivo elegido y la cerrará en el empleado hasta entonces pero, si lo deseamos, también podremos mantenerla abierta en ambos. Se me ocurren algunas circunstancias en la que esto puede resultar muy práctico.

Google Meet se ha tenido que enfrentar a una enorme competencia, especialmente desde que la pandemia nos forzó a recluirnos en casa y disparó el uso de este tipo de servicios, que además también se han sumado a la lista de funciones de otras plataformas que, inicialmente, no lo ofrecían. Así, movimientos pueden parecer una mejora bastante sencilla, pero en realidad hacen crecer sustancialmente su utilidad, mejorando su posicionamiento en un sector tan reñido.