Netflix dice que el tamaño no importa

Cada cual defiende lo suyo, claro está, así que si leemos una entrevista a Ted Sarandos, cofundador de Netflix junto con el (algo) más mediático Reed Hastings, como la publicada recientemente por The New York Times, podemos (y debemos) esperar una lectura bastante amable de lo que nos ofrece la plataforma. Obviamente, del entrevistador depende intentar tirar un poco menos o un poco más de la lengua, y en este caso diría que es un buen trabajo, y que las respuestas dadas por Sarandos son interesantes.

Uno de los puntos de la entrevista, un punto importante, es el de la situación actual del cine en las salas comerciales, ya sabes, ese hábito boomer de desplazarse hasta una ubicación concreta, pagar importe entre los 8 y los 20 euros (o incluso un poco más, en algunas salas deluxe), acceder a una sala más o menos enorme, esperar a que se apaguen las luces, tragarte cinco o diez minutos de publicidad y, por fin, disfrutar de la experiencia inmersiva que proporciona ver una película en una pantalla que tiene tropecientos metros cuadrados de superficie y un sistema de sonido casi, casi, tan inmersivo como el crujir de las palomitas del tipo que se ha sentado dos filas más atrás.

Lo sé, quizá pueda parecer, por lo que acabo de contar, que no me gusta ir al cine pero, en verdad, ocurre justo lo contrario, me encanta. Eso sí, siempre que me resulta posible, procuro ir a las sesiones que empiezan a partir de las 23.30 0 las 0.00, ya en la madrugada, básicamente por la maravillosa sensación de tener la sala prácticamente para mí solo. Que, por otra parte, es algo que ya me proporcionan los servicios de streaming como Netflix y compañía.

El caso es que, en la entrevista que menciono, es que en un determinado momento se mencionan los dos grandes éxitos de taquilla del año pasado, Barbie y Oppenheimer y, bueno, creo que lo mejor es reproducir, literalmente (aunque traducida) esa parte de la entrevista:

The New York Times: Estoy pensando en Barbie y Oppenheimer. ¿Hay cosas que simplemente no parecen estar a vuestro alcance en este momento?

Ted Sarandos: Ambas películas serían geniales para Netflix. Definitivamente habrían disfrutado de una audiencia igual de grande en Netflix. Por eso no creo que haya ninguna razón para creer que ciertos tipos de películas funcionan o no. No hay razón para creer que la película en sí sea mejor en cualquier tamaño de pantalla para todas las personas. Mi hijo es editor. Tiene 28 años y vio “Lawrence de Arabia” en su teléfono.

Lo que me lleva a la afirmación con la que he abierto esta publicación, a Netflix no le importa el tamaño, piensa que las pulgadas o metros cuadrados son algo irrelevante de cara al éxito (o fracaso) de una película, y considera que ambas cintas habrían resultado igualmente exitosas de haberse estrenado en su plataforma en vez de hacerlo en el cine. Una afirmación un tanto osada, pero que en realidad puede tener más recorrido del que parece inicialmente.

Podemos dar por sentado que Christopher Nolan no pensará igual, y que probablemente lo de que alguien vea sus películas en la pantalla de un smartphone puede que se lo tome como un insulto personal, ya sabes que siempre filma sus películas con tecnología IMAX. Aunque, a este respecto, te recomiendo encarecidamente este vídeo de uno de mis canales de divulgación favoritos, Escafandra Visión.

Como ya he mencionado anteriormente, personalmente me gusta la experiencia «pura» del cine, la pantalla grande, el sonido atronador, el aislamiento con respecto al resto del mundo, etcétera. Sin embargo, es cierto que estas nuevas plataformas proporcionan un modelo que, si estamos dispuestos a renunciar a dichas características, resulta de lo más cómodo y conveniente. Y, además, la transición de talento desde los estudios tradicionales a las nuevas plataformas está haciendo que éstas puedan ofrecer contenidos cada vez más destacables, frente a una industria cinematográfica que cada día arriesga menos y, en mi opinión, aburre más. Con notables excepciones, claro.

Entonces, ¿qué opinamos sobre las palabras del directivo de Netflix? En un primer momento pueden parecer tendenciosas, y obviamente algo de ello hay, pero si reflexionamos un poco sobre ellas, quizá no estén tan alejadas de la realidad, si bien no tengan tanto que ver con el tamaño de la pantalla (cada vez tenemos televisores más grandes en casa, señal de que sí que importa), como de que la relación de ventajas y desventajas de las plataformas de streaming frente a las salas de cine no tiene, desde hace ya tiempo, un claro vencedor.