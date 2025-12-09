Paramount Skydance ha lanzado una OPA hostil de 108.400 millones de dólares para comprar Warner Bros. Discovery (WBD). La oferta llega solo unos días después de que se anunciara un acuerdo para vender la Warner a Netflix por 82.700 millones de dólares.

El gigante de los medios enfoca la operación directamente a los accionistas de WBD, ya que pone sobre la mesa una oferta en efectivo de 30 dólares por acción. La compañía señaló que su oferta proporciona a los accionistas 18.000 millones de dólares adicionales en efectivo que el acuerdo con Netflix, que ofrecía 23,25 dólares en efectivo y 4,50 dólares en acciones de la firma en streaming, como recalca el CEO de Paramount, David Ellison, en un comunicado:

«Creemos que la Junta Directiva de WBD está siguiendo una propuesta inferior que expone a los accionistas a una combinación de efectivo y acciones, un valor comercial futuro incierto del negocio de cable lineal de Global Networks y un proceso de aprobación regulatoria desafiante»,

Hay que señalar que Paramount está pujando por la totalidad de WBD, mientras que el acuerdo de Netflix con la compañía «sólo» incluye sus estudios de Hollywood, los televisivos y su negocio de streaming con HBO a la cabeza. La adquisición de Netflix no incluiría los canales de cable propiedad de Warner, entre ellos CNN y TNT.

Paramunt, Netflix y Warner: la batalla por Hollywood

La batalla por la Warner, o sería mejor decir ‘la batalla por Hollywood’ tiene connotaciones de todo tipo, más allá de conseguir un patrimonio creativo de contenido de entretenimiento realmente colosal acumulado durante más de un siglo. También es (o era) la fusión de dos métodos de distribución de contenido, la más clásica de ir al cine y la más moderna consumiendo contenido en formato digital vía streaming en el salón del hogar o en cualquier parte.

El montante económico también es colosal, como los aspectos políticos que siempre rodean a este tipo de operaciones y otro no menor de concentración de poder al combinar el mayor servicio de streaming con uno de los más importantes estudios de Hollywood. En número de suscriptores, sumando Netflix y HBO, superaría los 400 millones, más del doble de lo que tendría el segundo: Disney.

Donald Trump ya advirtió de «preocupaciones relacionadas con la cuota de mercado» del acuerdo de Netflix con Warner destacando el riguroso escrutinio al que se enfrentaría una potencial adquisición que ha recibido críticas de legisladores a ambos lados del espectro político y también sindicatos por el temor de que pueda provocar recortes de empleo, reducción en la producción cinematográfica y precios más altos para los consumidores. Tampoco deberían ser menor las preocupaciones de una potencial suma de Paramount y Warner.

Netflix no lo tendrá para hacerse con Warner Bros. aún con el acuerdo total entre las juntas directivas. Paramount enfoca el tiro directamente a los accionistas con un precio directo superior y, además, tiene el apoyo de la Casa Blanca por sus importantes conexiones con Trump y su grupo de poder. Tampoco los grandes magnates de Hollywood quieren que una de sus joyas pase a ser propiedad del gigante del streaming y prefieren que se quede ‘en casa’.

Sin embargo, el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, proyectó confianza en su acuerdo para comprar Warner Bros: «La decisión de hoy [la OPA de Paramount] era totalmente esperada… Nosotros hemos cerrado un acuerdo y estamos sumamente satisfechos con él. Creemos que es excelente para nuestros accionistas y para los consumidores. Creemos que es una excelente manera de crear y proteger empleos en la industria del entretenimiento».

En cuanto a Warner Bros. Discovery, su junta directiva dice que habían recibido la oferta de Paramount y que la «revisarán y considerará cuidadosamente». Los accionistas tienen un plazo para decir sobre la OPA hasta comienzos de enero.

Veremos lo que sucede porque la batalla va para largo. Eso sí, gane quien gane esta batalla tenlo claro: este tipo de operaciones de concentración masiva siempre, siempre termina perjudicando a los consumidores.