Los smartphones OPPO Reno12 5G acaban de aterrizar en España y se comercializarán en dos versiones, estándar y Pro. Ambos se sitúan en esa gama media premium que están reforzando todos los fabricantes y para la ocasión, el fabricante destaca la introducción de una serie de características de inteligencia artificial que dice están destinadas «a desbloquear nuevos ámbitos de productividad y creatividad». No es una sorpresa. El apoyo en la IA, real o marketing, está presente en cualquier lanzamiento de producto electrónico este 2024.

OPPO sitúa las funciones de IA principalmente en las cámaras y la edición, con funciones como AI Eraser 2.0 por la que los usuarios pueden eliminar fácilmente personas o elementos que no deseen en sus fotos con un simple toque, gracias a su capacidad para identificar automáticamente personas y objetos no deseados. También cuentan con dos características diseñadas específicamente para mejorar las fotos grupales, AI Clear Face da a todos los integrantes de una foto de grupo el mismo aspecto o el AI Best Face que puede identificar automáticamente a las personas en las fotos con los ojos cerrados y usar tecnología avanzada de GenAI para abrirlos. En temas de edición, el AI Studio de OPPO puede crear avatares digitales o estilos de retratos artísticos a partir de una sola foto del usuario.

Más allá de la IA, ambos modelos montan una pantalla Infinite View que dice combinar la estética de una pantalla curva con el agarre de una pantalla plana. Se trata de un panel AMOLED de 6,7 pulgadas, resolución FHD+ y una tasa de refresco de 120Hz. Ofrece protección ocular de baja luz azul a nivel de hardware. Cuentan con la tecnología Splash Touch de OPPO, una solución patentada que permite que la pantalla funcione correctamente incluso cuando está mojada o las manos del usuario están húmedas. Para proteger la pantalla, OPPO utiliza las soluciones Corning Gorilla Glass y ofrece una clasificación de resistencia IP65 contra el polvo y al agua.

Los OPPO Reno12 5G estrenan el nuevo procesador MediaTek Dimensity 7300-Energy de 4 nm, con ocho núcleos (4 x 2.5 GHz Cortex-A78 y 4 x 2.0 GHz Cortex-A55) y una gráfica Mali-G615 MC2. Se vende en configuraciones de 12 Gbytes de RAM y 256 / 512 GB de capacidad de almacenamiento.

El sistema de cámaras está potenciado, especialmente en el modelo Pro, con un sensor principal Sony LYT-600 con enfoque automático omnidireccional de píxeles completos y OIS. La configuración de triple sensor se completa con otro de 50 MP, f/2.0, 47mm (telefoto) y otro gran angular de 8 MP con f/2.2.

Los nuevos móviles de OPPO montan baterías de 5.000mAh con soporte para la carga rápida SUPERVOOCTM de 80W de OPPO, que puede cargarse del 1% al 49% en sólo 18 minutos, y apenas se necesitan 46 minutos para una carga completa.

OPPO Reno12 5G, versiones y precios

– El OPPO Reno12 5G ya está disponible para su pre-compra en el e-commerce oficial de OPPO y en los principales operadores y retailers con un precio de venta de 449 euros. Como promoción de lanzamiento desde hoy hasta el 30 de junio, tendrá 20€ de descuento y un pack de regalo que incluye un cargador SUPERVOOCTM de 80W, una exclusiva funda con soporte, pegatinas de OPPO y un bolso de verano.

– El OPPO Reno12 Pro 5G ya está disponible para su compra en el e-commerce oficial de OPPO, y en los principales operadores y retailers, con un precio de venta de 549 euros. Como promoción de lanzamiento, los usuarios que adquieran el dispositivo entre hoy y el 31 de julio se llevarán de regalo unos auriculares inalámbricos Enco Air3, un cargador SUPERVOOCTM de 80W, una exclusiva funda con soporte, pegatinas de OPPO y un bolso de verano.