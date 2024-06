Esta misma mañana, mi compañero Juan daba un interesante repaso a lo que esperamos del ya cercano Samsung Galaxy Z Flip6. Si se confirman los múltiples rumores al respecto de estas últimas semanas, Samsung celebrará su ya tradicional Galaxy Unpacked de verano el próximo 10 de julio, un evento cuyos principales protagonistas serán los nuevos plegables, la renovación de su propuesta de relojes inteligentes y, claro, el pistoletazo de salida para la venta del Galaxy Ring.

Dado que su debut en el mercado es inminente, y que los plegables de Samsung suelen atraer mucho la atención de los filtradores (algo totalmente lógico, claro), en los últimos tiempos ya hemos ido sabiendo algo de lo que nos espera. Bueno, quizá debería haber entrecomillado lo de saber, porque como ocurre siempre y por lo tanto conviene recordar también siempre en estos casos, hablamos de rumores y, por lo tanto, de información que debe ser tomada con un cierto nivel de reservas.

Aunque su nombre comercial será Samsung Galaxy Z Flip6, Samsung emplea el código SM-F741B en clave interna para referirse al mismo (más concretamente a la versión que llegará a los mercados europeo y norteamericano), y esto es importante, puesto que es la referencia que hay que buscar en bases de datos, benchmarks y demás fuentes de potencial información sobre este futuro plegable. Y es que es, precisamente con esa referencia, con la que hemos podido encontrar información y pruebas de rendimiento del Galaxy Z Flip6 en Geekbench 6.

La búsqueda de esta referencia nos devuelve tres resultados, como puedes ver en este enlace, de tres pruebas llevadas a cabo con un intervalo de 5 minutos entre cada una de ellas. Así, para la referencia en esta publicación hemos tomado la primera de las tres, que es además la que mejores resultados obtuvo, pero si lo deseas puedes consultar las dos restantes en el enlace de este mismo párrafo.

Lo primero, tal y como he destacado en el título de la noticia, es que se confirma el salto en lo referido a memoria RAM, y es que el Samsung Galaxy Z Flip6 integrará 12 gigabytes, frente a los 8 que encontramos en el Flip5. Esto responde a una tendencia generalizada en el mercado, pues estamos viendo más saltos en este sentido entre otros tope de gama, que a su vez podemos apostar a que responde a una mayor demanda de memoria para la implementación de funciones de inteligencia artificial ejecutadas localmente.

En lo referido a su rendimiento, vemos que ha obtenido una puntuación de 2.321 puntos en mono-núcleo y unos muy decentes 7.233 en multi-núcleo, marcando una destacable evolución que, sin duda, debemos achacar al tándem del SoC Snapdragon 8 Gen 3, trabajando en equipo con los 12 gigabytes de memoria RAM que integrará.

No son todo buenas noticias, ya te adelantamos hace unas semanas que los Galaxy Flip6 y Fold6 apuntan a no integrar Wi-Fi 7, algo que hoy en día no supone un problema mayor, pero que sí que puede acabar siendo una rémora en dos o tres años y, por lo tanto, para aquellos usuarios que deseen extender la vida de sus dispositivos por encima de dicho plazo (algo bastante sensato, sin duda). No obstante, tendremos que esperar hasta el mes que viene para tener la confirmación de este punto.