Qué pasa si me cambio de plan en HP Instant Ink

Llevas un tiempo disfrutando del servicio HP Instant Ink, pero te has dado cuenta de que el plan de impresión que elegiste ya no se ajusta a tus necesidades y estás pensando en cambiarte a otro plan distinto. Lo tienes claro, aunque no sabes cómo hacerlo ni qué es lo que ocurrirá una vez que completes el cambio.

Si te encuentras en esta situación tranquilo, porque en este artículo te vamos a contar todo lo que necesitas saber. Como siempre, si tienes cualquier duda tras terminar de leerlo puedes dejarla en los comentarios y te ayudaremos a resolverla.

¿Puedo cambiarme de plan en HP Instant Ink?

Es lo primero que tendríamos que preguntarnos, y la respuesta es que sí, puedes cambiarte de plan sin ningún problema cuando quieras, y tantas veces como quieras.

También es importante que tengas claro que puedes cambiarte de plan tanto hacia arriba como hacia abajo, lo que significa que podrás moverte a un plan superior o a un plan inferior en cualquier momento.

¿Cómo puedo cambiarme de plan?

Es muy fácil. No tienes que llamar por teléfono y tampoco tienes que contactar con nadie ni que esperar a que te autoricen el cambio de plan, solo tienes que entrar en tu cuenta de HP Instant Ink, ya sea a través de la web oficial o de la aplicación dedicada.

Una vez que estés en tu cuenta entra en la sección dedicada al cambio de plan, elije el nuevo plan que quieres utilizar y listo, ya te habrás cambiado de plan. Es tan sencillo que no tardarás más de unos minutos.

¿Qué pasará cuando me cambie de plan en HP Instant Ink?

Pues depende de si te has cambiado a un plan superior o a un plan inferior. Si te has cambiado a un plan inferior este cambio no tendrá efecto hasta el mes siguiente de facturación por razones lógicas. Por ejemplo, si pasas del plan de 300 páginas al plan de 100 páginas el cambio solo se hará efectivo cuando finalice el periodo de facturación actual, que como sabes es mensual.

Por contra, si te cambias a un plan superior el cambio tendrá efectivos inmediatos. Esto es lo más beneficioso para ti, ya que te permitirá seguir imprimiendo si has agotado las páginas que incluye tu plan actual, y sin tener que recurrir a los packs de ampliación de páginas adicionales, que pueden salirte más caros que un cambio de plan.

Así, por ejemplo, si estás dado de alta en el plan de 100 páginas al mes y te cambias al plan de 300 páginas al mes este cambio se aplicará de forma instantánea. Si habías gastado las 100 páginas que incluye tu plan podrás seguir imprimiendo con las 200 páginas adicionales que has conseguido al cambiarte de plan.

Es importante que tengas presente que en el primer caso no se te cobrará el precio del nuevo plan hasta el mes siguiente, y que en el segundo caso se te cobrará el precio del nuevo plan dentro del mes en el que se activó. Si por cualquier motivo no consumes las páginas que incluye tu nuevo plan de impresión no te preocupes, porque estas se acumularán para el próximo mes, no las perderás.

