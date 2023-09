Qué es y cómo funciona HP Instant Ink: todo lo que debes saber en cinco claves

El mundo de la impresión basada en tinta cambió por completo con HP Instant Ink, un servicio que ha cambiado la vida de muchos usuarios y que les ha permitido disfrutar de verdad de su impresora y despreocuparse para siempre de la tinta. Ellos tienen claro qué es y cómo funciona HP Instant Ink, pero y tú, ¿eres consciente de todo lo que este servicio puede hacer por ti?

Si has respondido con un no, tranquilo, porque en este artículo te vamos a contar todo lo que debes saber a través de cinco claves que te ayudarán a descubrirlo y que resolverán todas tus dudas. En caso de que tengas cualquier pregunta puedes dejarla en los comentarios y estaremos encantados de ayudarte a resolverla.

Qué es y cómo funciona HP Instant Ink

HP Instant Ink es un servicio de reposición de tinta que funciona a través de un modelo de planes de impresión que, por una pequeña cuota mensual, nos permitirán imprimir con total libertad las páginas que incluyen. Con este servicio ya no importa la tinta consumida, solo las páginas que imprimimos, y su valor se define a la perfección a través de cinco puntos que vamos a repasar a continuación.

1.-Servicio automatizado y a domicilio

El servicio HP Instant Ink funciona de forma automatizada y a domicilio, lo que significa que en el momento en el que completamos el alta la impresora pasará a controlar automáticamente los niveles de tinta. Ya no tendremos que preocuparnos por este tema, y cuando detecte que los niveles de tinta están bajos realizará un pedido de nuevas unidades que recibiremos a domicilio y sin gastos de envío.

No tendremos que volver a preocuparnos por la tinta.

Se acabó perder el tiempo yendo a la tienda a por cartuchos, o buscando tinta por Internet.

Tampoco tendremos que preocuparnos por la disponibilidad de cartuchos de tinta compatibles con nuestra impresora.

2.-Planes de impresión muy económicos: imprime desde 0,99 euros al mes

En total podemos elegir entre cinco planes de impresión diferentes con HP Instant Ink. El más económico tiene un precio de solo 0,99 euros al mes, lo que significa que gracias a este servicio podremos cubrir nuestras necesidades de impresión mensuales por menos de un euro al mes.

Todos los planes incluyen las mismas ventajas, y funcionan de manera automatizada y con envíos a domicilio sin coste adicional. Estos son los planes disponibles:

10 páginas al mes por 0,99 euros : puedes ampliar en packs de 10 páginas por

un euro.

: puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 50 páginas al mes por 3,99 euros : puedes ampliar en packs de 10 páginas por

un euro.

: puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 100 páginas al mes por 5,99 euros : puedes ampliar en packs de 10 páginas por

un euro.

: puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 300 páginas al mes por 11,99 euros : puedes ampliar en packs de 10 páginas

por un euro.

: puedes ampliar en packs de 10 páginas por un euro. 700 páginas al mes por 24,99 euros: puedes ampliar en packs de 15 páginas

por un euro.

3.-Imprime con total libertad y ahorra hasta un 70% en tinta

Para empezar a disfrutar de las ventajas que ofrece HP Instant Ink no tienes que aceptar ningún tipo de compromiso, y tampoco tendrás que limitarte a un plan de impresión. Tendrás total libertad para cambiarte de plan cuando quieras, y tantas veces como quieras, y podrás quedarte todo el tiempo que tú quieras.

Recuerda que las páginas que no gastes dentro de un mes no se pierden, estas quedarán acumuladas para que puedas aprovecharlas al próximo mes. Así, por ejemplo, si un mes imprimes muy poco pero no te cambiaste a un plan inferior no tendrás nada de lo que preocuparte, tus páginas no consumidas estarán disponibles junto a las páginas del próximo mes.

Gracias a su modelo de impresión basado en páginas imprimidas y no en tinta consumida podrás imprimir en color a precio de blanco y negro, y esto te permitirá ahorrar hasta un 70% en tinta. Con todas estas ventajas no es extraño que con sus opiniones los usuarios de HP Instant Ink lo valoren como un servicio de cinco estrellas.

4.-Sostenibiliad y cuidado del planeta

HP Instant Ink es un servicio que apuesta por la sostenibilidad y el cuidado del planeta. Los packs de cartuchos que recibirás mes a mes vienen en paquetes de cartón reciclable, y HP utiliza una parte de plásticos reciclados para fabricar los cartuchos de tinta.

Estos, además, son de alta capacidad, lo que significa que podrás imprimir más páginas por unidad, y con ello se reduce el consumo de materiales y el número de envíos.

Interesante, ¿verdad? Pues espera, que hay más, y es que HP Instant Ink incluye un programa de reciclaje sin coste que te permitirá cerrar el círculo y reciclar todos los cartuchos que gastes de una manera cómoda y segura.

5.-Imprime como un auténtico profesional

Todos los cartuchos que recibirás con tu plan de impresión en HP Instant Ink son de tinta original HP. Estos utilizan tinta pigmentada de alta calidad, lo que te permitirá imprimir como un profesional por muy poco dinero.

No te olvides de que con HP Instant Ink no importa la tinta que gastes, así que podrás utilizar siempre el modo de impresión en alta calidad e imprimir a todo color sin que tu cuota mensual cambie.

Se acabaron las limitaciones de la impresión tradicional basada en tinta. Con HP Instant Ink tú tienes el control, y podrás imprimir con total libertad como un profesional desde solo 0,99 euros al mes.

Contenido realizado en colaboración con HP.