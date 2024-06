Temperatura adaptativa, lo nuevo de Google para los Pixel

Rara es la semana que no tenemos noticias sobre los planes de Google para su familia de smartphones Pixel, una de las propuestas más destacables de este mercado en la actualidad. Esto nos explica que, aunque quizá no a la velocidad que cabría esperar, el crecimiento de su cuota de mercado se mantenga constante. Siguen sin ser una opción mayoritaria, pero parece que Google apuesta por una estrategia de crecimiento sostenido con miras en el medio plazo, y en un sector tan competido y difícil como lo es el de la telefonía móvil, me parece el planteamiento más acertado.

Google, además, nunca ha procurado destacar por el rendimiento bruto. En su lugar, la clave de los dispositivos Pixel se encuentra en la optimización, fruto de la comunión absoluta entre hardware, software y servicios, una filosofía por la que Apple se ha distinguido desde hace décadas y que, en el día a día, y salvo para casos muy concretos, ha demostrado ser el mejor enfoque para proporcionar a los usuarios una experiencia de uso verdaderamente satisfactoria.

Con la eclosión de la inteligencia artificial, la mayoría de las novedades de las que tenemos noticia estos últimos tiempos están directamente relacionadas con la implementación de la misma para tal o cual fin. Esto está muy bien, indudablemente, pero no todo se puede centrar en la IA, pues hay otros muchos aspectos en los que nuestros smartphones y sus sistemas operativos pueden evolucionar para proporcionarnos una mejor experiencia. Y lo último que hemos sabido que Google está preparando apara los Pixel se encuadra aquí por completo.

Según leemos en AndroidAutorithy, Google está preparando una función llamada Adaptive Thermal, para una mejor gestión de la temperatura con los dispositivos Pixel. Esta función, que podemos traducir provisionalmente como Temperatura Adaptativa, supondrá una importante mejora sobre las funciones de seguridad ya implementadas en los teléfonos de Google, y que actúan de manera automática cuando la temperatura del dispositivo supera determinados umbrales predefinidos.

La gran diferencia viene marcada porque, como acabo de comentar, hasta ahora las funciones son automáticas, pero claro, hay acciones que no están al alcance del propio dispositivo (como cambiar su ubicación física, por poner un ejemplo bastante evidente). Así, esta nueva función establece también unos umbrales de temperaturas máximas, asociados a determinadas acciones, pero además hará partícipe al usuario con indicaciones sobre la situación en ese momento, y qué medidas puede adoptar para evitar el sobrecalentamiento.

Según podemos leer en esa publicación, se han establecido los siguientes umbrales:

49 grados centígrados – preeemergencia : se informa al usuario de la necesidad de disminuir la temperatura del dispositivo, y se dan ciertas recomendaciones para tal fin. El rendimiento del smartphone también puede reducirse en este nivel.

: se informa al usuario de la necesidad de disminuir la temperatura del dispositivo, y se dan ciertas recomendaciones para tal fin. El rendimiento del smartphone también puede reducirse en este nivel. 52 grados centígrados – emergencia : la información disponible hasta el momento no revela qué acciones concretas adoptará el sistema, pero podemos esperar que, por ejemplo, proceda automáticamente a la suspensión de el máximo posible de tareas en segundo plano, e incluso en primero, si están contribuyendo, de manera interna, al calentamiento.

: la información disponible hasta el momento no revela qué acciones concretas adoptará el sistema, pero podemos esperar que, por ejemplo, proceda automáticamente a la suspensión de el máximo posible de tareas en segundo plano, e incluso en primero, si están contribuyendo, de manera interna, al calentamiento. 55 grados centígrados: llegado este punto, la función de temperatura adaptativa mostrará un mensaje en el que se indica que el Pixel se apagará en 30 segundos para evitar daños en el dispositivo.

Recién cruzadas las puertas de un verano que, según la mayoría de los expertos, apunta a volver a romper récords absolutos de temperatura, lo único que se me ocurre reprocharle a Google es que la función de temperatura adaptativa no haya llegado ya a los Pixel porque, en verdad, me parece excepcionalmente útil.

