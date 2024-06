Meta limita el acceso a contenido político por error

Ni una semana sin una noticia sobre un fallo en los servicios de Meta. Vale, de acuerdo, probablemente he exagerado un poco, pues sí que hay semanas en las que consiguen salir adelante sin que se produzca (o al menos sin que salga a la luz) algún problema con alguno de sus servicios. Eso sí, y por si lo estabas pensando, en este caso debo aclarar que la incidencia no afecta a Facebook, no, en esta ocasión hablamos de dos redes sociales hermanadas desde el origen de la segunda, Instagram y Threads.

También, en honor a la verdad, he de decir que este fallo me parece, dados los precedentes, bastante más «perdonable» que otros tantos de los que hemos conocido en el pasado en relación con los servicios de Meta. No es que sea inocuo, claro, de hecho también puede tener consecuencias nocivas, pero al echar la vista atrás no puedo dejar de pensar que ojalá todos los anteriores hubieran sido equiparables al que nos ocupa en esta ocasión.

El fallo, tal y como informa The Verge, es que Instagram y Meta han estado limitando el contenido político a personas que no lo deseaban. Para entender esto, recordemos que Meta introdujo en ambos servicios, hace unos meses, un ajuste de configuración que permite a los usuarios indicar que no quieren ver (o que desean minimizar la cantidad de) contenido relacionado con la política publicado por cuentas a las que no siguen. Una herramienta que, dado que es opcional, me parece todo un acierto.

Esta función se encuentra desactivada por defecto, de modo que los usuarios que deseen emplearla deben activarla. Sin embargo, tal y como ya han identificado múltiples usuarios y ha confirmado la propia Meta, el filtrado de mensajes políticos se ha estado activando por defecto en cuentas que no lo desean y, en algunos casos, incluso se vuelve a activar inmediatamente después de que el usuario lo desactive manualmente. En mi caso, al revisarlo, he comprobado que la función estaba activa pese a que yo nunca la activé y, efectivamente, si la desactivo y cierro la app de Instagram, al volver a abrirla el bloqueo se mantiene. Si eres usuario de Instagram, puedes comprobar si también ocurre en tu caso, con la secuencia de pasos que puedes ver en la imagen superior.

Como decía, y por raro que pueda sonar, personalmente encuentro este fallo menos preocupante que otros muchos que hemos conocido en los servicios de Meta. Hace menos de una semana te contábamos que Instagram muestra contenido para adultos a menores de edad, poco antes que la UE investiga (una vez más) a Facebook e Instagram… en fin, ya conoces el historial. Así, saber de un fallo que activa por defecto una función destinada a reducir el ruido, no parece tan malo. Salvo, claro, que en unos días entramos en el semestre en el que se celebrarán las elecciones presidenciales de Estados Unidos, con todas las campañas de comunicación asociadas a este proceso.