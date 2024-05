La Unión Europea abre una investigación a Instagram y Facebook

Facebook no tanto, pero Instagram se encuentra, a día de hoy, entre las redes sociales preferidas por los más pequeños. No tanto como TikTok, claro, pues el servicio de ByteDance ha sabido converrirse en su predilecto, lo que ha su vez ha ocasionado que otros servicios hayan intentado replicar (con mayor o menor éxito) la formula empleada por TikTok con el fin de intentar atraer, precisamente, a esa audiencia, que por múltiples razones es muy codiciada por los responsables de estos servicios.

Esto ha llevado a sus responsables, en más de una ocasión, a actuar llegando bastante más allá de lo que sería deseable, lo que ya le ha valido investigaciones y sanciones en el pasado, algo de lo que no parecen aprender, aunque cada cierto tiempo se les llene la boca al afirmar lo duro que están trabajando para cuidar como es debido a dicha audiencia. Una supuesta actitud de protección que, quienes recordamos la historia reciente de Instagram, no nos creemos.

Parece, afortunadamente, que una vez más la Unión Europea ha posado su mirada sobre Meta y, más concretamente, sobre si está actuando correctamente para proteger a los menores, y es que según afirma el comisario europeo Thierry Breton en su cuenta de Twitter, «No estamos convencidos de que Meta haya hecho lo suficiente para cumplir con las obligaciones de la DSA: mitigar los riesgos de efectos negativos para la salud física y mental de los jóvenes europeos en sus plataformas Facebook e Instagram«.

🚨 Today we open formal #DSA investigation against #Meta.

We are not convinced that Meta has done enough to comply with the DSA obligations — to mitigate the risks of negative effects to the physical and mental health of young Europeans on its platforms Facebook and Instagram. pic.twitter.com/WxPwgE5Opc

— Thierry Breton (@ThierryBreton) May 16, 2024