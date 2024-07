Cómo aprovechar las ofertas del Amazon Prime Day 2024

La semana que viene se celebrará el Amazon Prime Day 2024, dos jornadas masivas de ofertas (16 y 17 de julio) que el gigante del comercio electrónico ofrece año a año para los clientes suscritos a su servicio Prime.

El Prime Day comenzó en 2015 para celebrar el vigésimo aniversario de la creación de la compañía y de paso dar respuesta a jornadas similares como el Singles Day de Alibaba en China. Amazon suele ofrecer los mayores descuentos del año, superiores incluso a los clásicos Black Friday y Cyber Monday que se celebran en noviembre.

La elección de la fecha de celebración en julio no es aleatoria. El periodo vacacional de verano no es el más propicio para el comercio electrónico, ya que el consumidor habitual suele desconectar y las vacaciones inciden en una bajada de ventas general. Por supuesto, otros grandes minoristas replican la estrategia y aquí destacamos los PcDays de PcComponentes, que en electrónica y tecnología no tienen nada que envidiar a las de Amazon.

Amazon Prime Day 2024

Como en todas estas jornadas masivas de descuentos conviene tener en cuenta una serie de aspectos para aprovecharlas mejor. Los que te vamos a detallar están pensados para preparar específicamente la compra en Amazon, pero la mayoría son extensivos también para aprovechar los descuentos de PcComponentes. Te los recordamos:

Suscríbete a Amazon Prime

Siendo importante el volumen de negocio que mueve estas jornadas otro gran objetivo de la misma es fidelizar clientes y captar nuevos usuarios. Por ello, la suscripción al servicio Amazon Prime es obligatoria para acceder a las ofertas de Prime Day. Además del acceso a las ofertas, el servicio ofrece muchas más ventajas, como el envío gratis en un día para 2 millones de productos; elección de punto de recogida; almacenamiento gratuito e ilimitado de fotos en PrimePhoto; descuentos para reservar videojuegos y otras ventajas en el servicio Twitch; acceso a películas y series en PrimeVideo; a música en Prime Music o descuentos en compras adicionales de contenido.

La suscripción anual cuesta 49,90 euros en España, aunque, para la ocasión, puedes utilizar el periodo de prueba gratuito de un mes que ofrece la compañía. Las ofertas de PcComponentes están disponibles para todos sin necesidad de ninguna suscripción.

Revisa los datos de tu cuentas en Amazon o PcComponentes

Antes de que comiencen las ofertas del Amazon Prime Day 2024 asegúrate de revisar tus datos de cliente. Revisa la fecha de caducidad de la tarjeta que emplees como pago y confirma que tus datos personales y las direcciones de envío sean válidas y correctas.

App gratuita de Amazon

Con ella, los clientes Amazon Prime pueden acceder a las ofertas de Prime Day fácilmente en cualquier momento y desde cualquier lugar y hacer las compras a través de un móvil o tablet. A través de ella, también puedes recibir notificaciones en tu móvil de las ofertas que sigues o que están en tu lista de espera y te avisarán cuando una oferta vaya a comenzar. Está disponible para iOS y Android. PcComponentes también dispone de una app móvil.

Valora instalar el Amazon Assistant

Amazon tiene un asistente específico que ofrece notificaciones de ofertas en tu PC a base de extensiones para el navegador. Incluye actualización de pedidos; notificación de las ofertas vistas; acceso a lista de deseos, comparador de productos y otras funciones. Puedes probarlo si lo ves útil.

Hay que ser muy rápido, forastero

Dicen desde las plataformas de comercio electrónico que debido a la popularidad de algunos de los productos, las ofertas podrán agotarse… Puedes asegurarlo, las mejores ofertas no duran minutos, sino segundos, especialmente las ofertas Flash que suelen ser las que ofrecen un mayor descuento. Recuerda que una vez hayas añadido uno de los productos a tu cesta tendrás un máximo de tiempo para confirmar tu compra.

Utiliza la lista de espera

Aunque llegues tarde a alguna de estas ofertas, si te interesa alguna ponte a la cola. Puede que todas las unidades estén reservadas por otros clientes pero solo momentáneamente. Utiliza la lista de espera y te notificarán si el producto vuelve a estar disponible. Como en el caso anterior, solo tienes 15 minutos de plazo para hacer efectiva la compra una vez reservado el artículo.

Gastos de envío

Los envíos son gratuitos para las ofertas del Amazon Prime Day 2024 y para todos los millones de productos vendidos o gestionados por Amazon, al igual que en la mayoría de lo que vende PcComponentes, pero cuidado con los productos vendidos por vendedores externos porque pueden tener gastos de envío. En cuanto a plazos de envío, suelen ser igual de rápidos que de costumbre aunque algún artículo pueda retrasarse debido al volumen de peticiones.

Política de devoluciones y garantía

Las compras que realices en Prime Day o en PcDays disfrutarán de un periodo de devolución estándar de 30 días. Es la misma que para venta general sin la campaña y tranquilo, Amazon y PcComponentes ofrecen una respuesta sobresaliente en estos casos. Lo mismo con la garantía, la misma que sin periodo de ofertas, dos años con carácter general en España.

¿Cuáles serán las mejores ofertas?

Amazon aprovecha estas jornadas para promocionar su propia línea de hardware y algunos de ellos suelen ser los artículos más descontados. Asistentes Echo, tablets o streamers Fire, lectores Kindle… Lo mismo PcComponentes con sus computadoras PcCom o los televisores Nilait. Si buscas algo de marca propia de ellos quizá no lo encuentres más barato durante todo el año. Por supuesto estas plataformas venderán miles de productos en oferta, directas y también de otros vendedores.

Compras responsables

Como recomendamos en todo este tipo de campañas, ten claras tus necesidades. Haz un seguimiento previo de los artículos que pretendes comprar, su precio normal de venta, las ofertas de otros proveedores y un presupuesto de lo que estás dispuesto a gastar. Este tipo de ofertas suele ofrecer muy buenos descuentos en algunos artículos, pero evita compras compulsivas. Por contra, si lo tienes claro, no dudes porque puede que sean las mejores ofertas del año en las grandes plataformas de comercio electrónico.