Nintendo Switch 2, posibles especificaciones finales, rendimiento, fecha de lanzamiento y precio

La rumorología y las filtraciones han estado muy activas con Nintendo Switch 2 en las últimas semanas, y nos han dejado una gran dosis de información que nos ha permitido aclarar un poco más algunos puntos que teníamos en duda sobre la próxima consola de Nintendo, una de las más deseadas de la próxima generación.

Tengo muchas cosas nuevas que contaros, y por ello he decidido dar forma a un nuevo especial donde he recopilado las últimas informaciones, y los últimos rumores más fiables, que han ido apareciendo hasta ahora sobre Nintendo Switch 2.

Mi objetivo es contaros todo lo que sabemos hasta el momento sobre dicha consola centrándome en cosas tan importantes como sus especificaciones, su posible rendimiento, el diseño, la fecha de lanzamiento y su precio de venta.

Hasta ahora Nintendo no ha dado ningún tipo de información oficial, pero como he dicho en el párrafo anterior todo lo que os voy a contar tiene una alta credibilidad, y es probable que muchas de las cosas que vamos a ver se acaben cumpliendo tal cual, mientras que otras podrían sufrir algunos cambios, pero su base se mantendría también.

Diseño y planteamiento base

El diseño de Nintendo Switch 2 se perfila con un enfoque claramente continuista. Esto tiene sentido, Nintendo podría guiarse por aquello de «si algo funciona no lo cambies», cosa que creo que sería todo un acierto. Esto quiere decir que esa nueva consola:

Seguirá ofreciendo dos modos, el modo portátil y el modo dock.

Tendrá una ergonomía y una línea parecidas al modelo actual.

Contará con Joy-Cons extraíbles que se podrán utilizar de diferentes maneras.

No debemos esperar cambios drásticos, solo una evolución menor del diseño de Nintendo Switch que, en esencia, se centraría en pulir un poco la ergonomía e introducir algunos retoques para mejorarla a nivel estético, sin más.

El planteamiento base también será el mismo, como ya os he comentado anteriormente, lo que quiere decir que Nintendo Switch 2 seguirá siendo una consola que funcionará tanto en modo portátil como en modo dock, que permitirá conectarla a una pantalla externa y utilizarla como si fuera una consola de sobremesa.

Posibles especificaciones de Nintendo Switch 2

Este es uno de los temas más importantes y que más dudas sigue generando. Poco a poco se han ido produciendo filtraciones en la cadena de suministros que, junto a los rumores y a otras informaciones que ya teníamos, nos han permitido aclarar un poco las cosas.

Estas son las características que tendría Nintendo Switch 2 si nos fiamos de toda la información que tenemos hasta ahora:

Pantalla IPS LCD de 8 pulgadas con resolución de 1.920 x 1.080 píxeles y tasa de refresco de 60 Hz o de 90 Hz.

SoC NVIDIA Tegra personalizado y fabricado en el nodo de 8 nm de Samsung.

Procesador ARM con ocho núcleos de 64 bits basados en la arquitectura Cortex-A78C funcionando a una frecuencia de entre 2 GHz y 3 GHz.

Núcleo gráfico NVIDIA personalizado basado en la arquitectura Ampere, la misma que usan las GeForce RTX 30. Tendría entre 1.280 y 1.536 shaders y un bus de 128 bits.

12 GB de memoria LPDDR5X a 7.500 Mbps.

256 GB de almacenamiento de tipo UFS 3.1 con una velocidad máxima de lectura secuencial de 2.100 MB/s.

Conectividad DisplayPort para utilizarla fácilmente en modo dock.

Un vistazo más a fondo a la GPU

Al contar con una GPU NVIDIA Ampere la Nintendo Switch 2 contará con núcleos de segunda generación para acelerar trazado de rayos, tendrá también núcleos especializados en inteligencia artificial y será compatible con NVIDIA DLSS Súper Resolución y con Reconstrucción de Rayos, pero no con Generación de fotogramas.

La GPU funcionará a una velocidad mucho más baja en modo portátil debido a la bajada de TDP, que será de entre 5 y 10 vatios a compartir entre CPU y GPU, mientras que en modo dock podría alcanzar un TDP de 30 vatios, lo que hará que las velocidades de trabajo se disparen y que el rendimiento mejore notablemente.

Posibles especificaciones de la GPU opción 1

1.280 shaders a una velocidad de 800 MHz en modo portátil.

20 unidades SM.

80 unidades de texturizado.

32 unidades de rasterizado.

80 núcleos tensor de tercera generación.

20 núcleos RT de segunda generación.

1,28 MB de caché L2.

Bus de 128 bits, hasta 120 GB/s de ancho de banda (según la velocidad de la LPDDR5X).

Esta configuración tendría una potencia de 1,92 TFLOPs en FP32 en modo portátil. Si la frecuencia escala hasta los 1,5 GHz en modo dock la potencia subiría a 3,84 TFLOPs.

Posibles especificaciones de la GPU opción 2

1.536 shaders a una velocidad de 750 MHz en modo portátil.

24 unidades SM.

96 unidades de texturizado.

48 unidades de rasterizado.

96 núcleos tensor de tercera generación.

24 núcleos RT de segunda generación.

1,53 MB de caché L2.

Bus de 128 bits, hasta 120 GB/s de ancho de banda (según la velocidad de la LPDDR5X)

Con esta configuración la potencia bruta en modo portátil sería de 2,3 TFLOPs en FP32. Si la velocidad sube a 1,5 GHz en modo dock la potencia se incrementaría hasta los 4,6 TFLOPs en FP32.

Rendimiento estimado de Nintendo Switch 2

Los factores más limitantes de esta consola a nivel de rendimiento serán su CPU ARM y su bajo TDP en modo portátil. El procesador será un importante cuello de botella que hará que no valga la pena trabajar a resoluciones muy bajas, y puede acabar limitando la utilidad de DLSS Súper Resolución, y el TDP de entre 5 y 10 vatios hará que las frecuencias de trabajo de la CPU y de la GPU sean muy bajas, aunque tendrá un impacto positivo en las temperaturas de trabajo y en la autonomía.

Es importante tener en cuenta que, si Nintendo Switch 2 llega con 12 GB de memoria LPDDR5X, será una consola que podrá recibir sin problemas versiones de juegos de la generación actual, ya que tendrá más memoria unificada que Xbox Series S, que solo llega a los 10 GB, aunque esta tiene un ancho de banda más elevado en su bloque de 8 GB (224 GB/s), mientras que sus otros 2 GB funcionan a solo 56 GB/s.

Todo esto nos acerca bastante al rendimiento que podríamos esperar de una Xbox Series S, pero en términos de potencia bruta la consola de Microsoft debería ser superior, ya que tiene un pico de potencia de 4 TFLOPs en FP32. Solo hay un escenario en el que Nintendo Switch 2 podría acabar siendo ligeramente superior a Xbox Series S, y sería con la primera en modo dock si se cumplen las especificaciones de la GPU 2.

La unidad de almacenamiento UFS 3.1 también la colocaría muy cerca de la consola del gigante de Redmond, ya que funcionaría a 2.100 MB/s, mientras que esta última tiene un SSD capaz de alcanzar los 2.400 MB/s. Este es otro factor clave a la hora de simplificar los ports de las consolas de la generación actual a Nintendo Switch 2.

En modo portátil, y en el peor caso posible, Nintendo Switch 2 tendría una potencia de 1,92 TFLOPs en FP32, una cifra que la colocaría solo un poco por encima de los 1,84 TFLOPs en FP32 que tiene PS4. No obstante, hay que tener en cuenta que la anterior consola de Sony tiene una CPU muy floja basada en Jaguar, y que aunque alcanza un ancho de banda de 176 GB/s solo tiene 8 GB de memoria, de los cuales quedan libres 5,5 GB para juegos.

NVIDIA DLSS marcará la diferencia

Más allá del rendimiento bruto, que obviamente es importante pero no es el único factor a tener en cuenta, se encuentra el valor que aportará la tecnología NVIDIA DLSS Súper Resolución a Nintendo Switch 2. Este reescalado inteligente permite trabajar en cuatro modos diferentes:

Modo calidad, que renderiza un 66% de los píxeles de la resolución objetivo.

Modo equilibrado, que renderiza un 57% de los píxeles de la resolución objetivo.

Modo rendimiento, que renderiza un 50% de los píxeles de la resolución objetivo.

Modo ultra rendimiento, que solo renderiza el 33% de los píxeles de la resolución objetivo.

A menos cantidad de píxeles renderizados más mejora de rendimiento, pero también menor calidad de imagen. Nintendo Switch 2 tendrá una resolución de pantalla de 1.920 x 1.080 píxeles en un formato de 8 pulgadas. Con un tamaño de pantalla tan pequeño sería viable utilizar el modo rendimiento sin ningún tipo de problemas.

Dependiendo de cada juego en concreto, y de la dependencia del mismo de la CPU, la mejora en la tasa de fotogramas por segundo que podría aportar DLSS Súper Resolución, configurado en modo rendimiento, podría rondar entre un 50% y un 60% con la consola funcionando en modo portátil bajo resolución 1080p.

En modo dock la mejora podría ser mayor, y gracias a NVIDIA DLSS Súper Resolución es probable que Nintendo Switch 2 pueda trabajar con resolución 1440p en dicho modo. Se ha hablado también de resolución 4K, pero en juegos actuales esta resolución sería demasiado exigente para dicha consola, y aplicar DLSS en modo ultra rendimiento para sacar la imagen a una televisión grande no sería una buena idea, porque la pérdida de nitidez y de calidad de imagen sería bastante apreciable.

No debemos olvidarnos además de otro punto importante, y es que cuando se aplica NVIDIA DLSS Súper Resolución el uso de la GPU suele bajar considerablemente, lo que en ciertos casos se traducirá en un menor consumo y en unas temperaturas más bajas, con todo lo que ello supone en términos de eficiencia térmica y energética. Dicho de un modo más simple, esta tecnología puede ayudar a reducir el consumo de batería y a mejorar la autonomía.

Posible fecha de lanzamiento y precio de Nintendo Switch 2

Las primeras filtraciones y los primeros rumores decían que esta consola iba a llegar a finales de este año, pero al final la propia Nintendo ha dado a entender que no la veremos hasta el primer trimestre de 2025. Esta fecha generó una cierta polémica por unas supuestas declaraciones que, en teoría, venían de trabajadores de NVIDIA, que aseguraban que Nintendo Switch 2 lleva tiempo terminada, y que Nintendo ha forzado un retraso «incomprensible».

Puede que esto sea cierto, pero ese retraso no sería difícil de entender. Podría deberse simplemente a que Nintendo todavía tiene una gran cantidad de stock de Nintendo Switch, y que sencillamente ha decidido retrasar su nueva consola para facilitar un poco la limpieza de dicho stock. Cuando llegue Nintendo Switch 2 la versión original seguirá en el mercado, pero es obvio que ya no generará el mismo interés y que será más difícil de vender.

Con respecto al precio lo más probable es que Nintendo Switch 2 posicione en la franja de los 400 euros. Nintendo también podría optar por colocarla en los 350 o incluso en los 450 euros, pero ese precio intermedio parece más razonable, sobre todo teniendo en cuenta la situación actual del mercado y lo que podemos encontrar en la categoría de consolas portátiles gaming.

En este sentido no hay duda de que Nintendo Switch 2 tendrá otro importante atractivo que todos conocemos, las franquicias exclusivas de la gran N, uno de los pilares clave del enorme éxito del modelo actual. Veremos nuevas entregas de The Legend of Zelda, Mario, Bayonetta y Metroid, y del resto de las franquicias más queridas de Nintendo.

Imagen de portada generada con IA.