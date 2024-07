Seis fuentes de alimentación que no debes comprar y alternativas que sí

Hoy en día existen una gran cantidad de fabricantes y vendedores de fuentes de alimentación, una realidad que ha dado forma a un mercado tan competitivo como concurrido, donde es posible encontrar muchos productos diferentes a precios muy distintos, pero también otros que a simple vista parecen idénticos y que, sin embargo, presentan una gran diferencia a nivel de precio.

Todo esto nos deja un panorama muy complicado para el usuario medio, que a menudo se pierde entre tantas opciones y marcas, y no tiene claro cuáles son las opciones que realmente debería tener en cuenta y cuáles no. Sé que es algo que os preocupa, y por eso he querido dar forma a este nuevo artículo, donde he seleccionado seis fuentes de alimentación que debéis evitar a toda costa, y donde encontraréis varias alternativas que sí son una buena opción.

Antes de empezar quiero destacar algo que es muy importante, y es que todavía existen muchos mitos cuando hablamos de fuentes de alimentación que, por desgracia, no solo no hacen ningún bien, sino que además pueden llevaros directamente a hacer una mala compra.

A ese tema dedicamos el año pasado un artículo especial donde vimos cinco mitos que siguen afectando al mundo de las fuentes de alimentación y que ya deberíamos haber superado. Os recomiendo darle una lectura si no lo habéis hecho ya, porque os ayudará a aprender bastantes cosas sobre este mundillo, y estoy seguro de que os será de gran ayuda.

Dicho esto os invito a que os pongáis cómodos, que empezamos.

Qué criterios he utilizado para elegir las fuentes de alimentación

El principal ha sido la relación calidad-precio, ya que al final es el más importante y el que nos llevará con más seguridad a hacer una buena compra. Dicho criterio es bastante amplio, y agrupa una serie de claves que os explico a continuación:

Fiabilidad de la marca, porque al final en este tipo de componentes es algo que suele resultar determinante.

Calidad general de la fuente dentro de la gama en la que se integra.

Prestaciones a nivel global, no solo en términos de potencia, sino también de amperaje, eficiencia y conectividad.

Cableado modular o semimodular, ya que este tipo de diseños permiten montajes más sencillos y limpios.

Garantía por parte del fabricante.

Sobre el tema de la fiabilidad de la marca quiero hacer un inciso importante, y es que no debemos confundir esto con el concepto de fuente de alimentación barata. Hay fuentes de alimentación muy económicas que son perfectamente viables y que vienen de marcas fiables y reconocidas, y que por tanto son muy recomendables, y también hay modelos baratos que son todo lo contrario por venir de marcas desconocidas y poco fiables.

Seis fuentes de alimentación que debemos evitar

Veréis que la mayoría son fuentes de alimentación de gama baja y de marcas poco conocidas. No es casualidad, los modelos menos recomendables se encuentran precisamente en el rango de precios de menos de 60 euros, una franja que es donde más recortes se suelen hacer en términos de calidad, y donde más malentendidos pueden producirse.

Por ejemplo, pensad en una fuente de alimentación de 25 euros que promete una potencia de 700 vatios o incluso más, está claro que hay gato encerrado, y solo con ver el amperaje de esta en el carril de 12V nos daremos cuenta de que en realidad no sería capaz de mantener un nivel de potencia tan elevado sin dar problemas.

1.- L-Link ATX 500W

Es una fuente básica con un precio muy bajo. Esto, unido a que promete una potencia de 500 vatios puede hacernos pensar que es una opción interesante, pero nada más lejos de la realidad, es un modelo nada recomendable que debemos evitar incluso aunque estemos pensando en montarla en un PC poco exigente en términos de alimentación.

Especificaciones

Fuente de alimentación ATX.

Potencia de hasta 500 vatios (teórica).

25 amperios en el carril de 12V, 300 vatios en total.

Sin cables PCIe de 6+2 pines.

Eficiencia aproximada: 70%.

Precio: 13,38 euros.

Por qué no debes comprarla

Sin duda una de las peores fuentes de alimentación que podemos comprar. Sí, es muy barata, pero tiene un nivel de calidad muy pobre y viene incluso sin protecciones que deberían ser básicas en cualquier tipo de fuente de alimentación, como la protección contra sobrevoltaje y contra sobrecalentamiento.

El fabricante solo lista protección contra relámpagos e interferencias electromagnéticas, lo que hace que quede por detrás incluso de fuentes más baratas, que ya es mucho decir en este caso. Este tipo de protecciones pueden marcar la diferencia entre un fallo catastrófico que se lleve consigo a otros componentes y otro que tenga un menor impacto.

Los cables que trae son además bastante cortos y está muy limitada a nivel de conectores. Por si esto fuera poco, la potencia de 500 vatios que indica no es real, y en la línea de 12V, que es la más importante, solo alcanza realmente a ofrecer un máximo teórico de 300 vatios (25 amperios x 12V).

Alternativas que sí son una buena opción

Si tienes un presupuesto muy limitado y no puedes invertir un poco más en la fuente de alimentación la UNYKAch ATX 500W es una opción de bajo coste mucho más recomendable, porque tiene un conjunto de sistemas de protección contra fallos mucho más amplio que incluye tanto subidas y bajadas de tensión como sobrecalentamiento, su potencia máxima teórica en el carril de 12V es de 336 vatios y además tiene una eficiencia del 78%. Su precio es de 11,80 euros.

2.- UNYKAch ATX 300W

En este caso el problema que tiene esta fuente no es que sea mala, sino que su precio es demasiado alto para lo que ofrece, y es que estamos hablando de un modelo que cuesta 34,49 euros y que ofrece una potencia de solo 300 vatios. No hay forma de justificarlo, y por ello es un modelo que debemos evitar, incluso aunque esa potencia sea suficiente para cubrir nuestras necesidades podremos encontrar opciones más interesantes.

Especificaciones

Fuente de alimentación ATX.

Potencia de hasta 300 vatios (teórica).

21,4 amperios en el carril de 12V, 256 vatios en total.

Viene con un cable PCIe de 8 pines.

Eficiencia aproximada: 85%.

Precio: 34,49 euros.

Por qué no debes comprarla

La calidad de la fuente es buena para la gama en la que se encuadra, y también destaca por su buen abanico de conectores, ya que incluso cuenta con un cable PCIe de 8 pines para tarjetas gráficas que lo requieran, pero es que su nivel de potencia en general es muy bajo, y su precio es demasiado alto.

Esa relación potencia-precio es lo que hace que esta fuente de alimentación no sea competitiva, y que por tanto no encuentre su lugar en un mercado donde es muy fácil dar con soluciones que incluso por menos de 30 euros resultan mucho más interesantes.

Una pena, porque como he dicho la fuente en términos de calidad no es mala para lo que cuesta, de hecho tiene PFC activo y alcanza un nivel de eficiencia muy bueno para la gama en la que se sitúa. Su baja potencia limita mucho sus posibilidades de uso, y el precio la aleja de otros rivales similares en prestaciones.

Alternativas que sí son una buena opción

Podría citar muchas opciones que son mejores, pero una de mis favoritas dentro de este rango de precios es la Mars Gaming MPB550, un modelo de 550 vatios con certificación 80 Plus Bronce que tiene una calidad muy buena para la gama en la que se ubica, un cableado generoso, incorpora todos los sistemas de protección clave y tiene 40 amperios en el carril de 12V, lo que equivale a 480 vatios. Tiene seis años de garantía, y solo cuesta 30,90 euros.

3.- 3Go Energy Series 700W PFC Pasivo

Esta fuente es un timo, es un modelo que está hecho para engañar a los usuarios con menos conocimientos, y también a aquellos que creen que lo único importante son los números, y que cuanto más grandes son estos mejor. No es capaz de ofrecer 700 vatios de potencia real, y es un auténtico peligro.

Especificaciones

Fuente de alimentación ATX.

Potencia de hasta 700 vatios (teórica).

38 amperios en el carril de 12V, 456 vatios en total.

Viene con un cable PCIe de 8 pines.

Eficiencia aproximada: sin concretar.

Precio: 25,95 euros.

Por qué no debes comprarla

Para empezar porque la potencia que anuncia no es real, es mucho más baja, y esto es peligroso porque puede que más de uno la compre pensado que con ella podrá alimentar, por ejemplo, un PC compuesto de un Ryzen 9 7950X y una GeForce RTX 4080 SUPER, pero en realidad se acabará llevando un susto.

Su PFC es pasivo, y no veo que cuente con sistemas básicos de protección contra subidas y bajadas de tensión, ni contra sobrecalentamientos. Sé que más de uno estará pensando que esto es lógico, porque al final es una fuente de alimentación de 25,95 euros, pero incluso con esto en mente es un modelo a evitar que, como dije, está diseñado para engañar.

Esos supuestos 700 vatios de potencia son el gancho que 3Go lanza al usuario con esta fuente, y como dije es peligroso porque no representa ni de broma la potencia real que es capaz de ofrecer. Una Mars Gaming MPB550 de 550 vatios ofrece más potencia en la línea de 12V, para que os hagáis una idea.

Alternativas que sí son una buena opción

La Mars Gaming MPB550 de 550 vatios que cité sería una buena opción, pero por daros otra alternativa que no haya nombrado y que esté dentro de su rango de precio tenemos la Mars Gaming MPIII550 de 550 vatios, que tiene una potencia de 408 vatios en el carril de 12V, cuenta con todas las tecnologías de protección clave, dispone de PFC activo y tiene cinco años de garantía. Cuesta 25,89 euros.

4.- Tacens Anima APIII750 750W

Estamos ante otro caso similar al anterior, una fuente de alimentación de baja calidad con una potencia que le queda grande, una combinación muy peligrosa que explica su bajo precio, y también por qué el fabricante no más garantía que la establecida legalmente, aunque siendo justos hay que reconocer que esta al menos sí lista algunos sistemas de protección básicos.

Especificaciones

Fuente de alimentación ATX.

Potencia de hasta 750 vatios (teórica).

33 amperios en el carril de 12V, 396 vatios en total.

Viene sin cable PCIe.

Eficiencia aproximada: 85%.

Precio: 27,67 euros.

Por qué no debes comprarla

Porque es una fuente de baja calidad que también utiliza el gancho de los vatios para aparentar lo que no es. Este modelo dice que ofrece una potencia de hasta 750 vatios, pero el cálculo de amperios en el carril de 12V confirma que solo puede llegar a 396 vatios.

Como dije anteriormente este tipo de fuentes son un peligro, porque los usuarios con menos conocimientos pueden pensar que son suficientes para un PC gaming de gama alta cuando en realidad apenas podrían alimentar de forma estable un PC gaming de gama media económica.

No tiene cable PCIe, cosa que dice mucho de la potencia y calidad real de esta fuente, y para colmo de males utiliza PFC pasivo. Sí, es barata, tiene un precio económico, pero no vale lo que cuesta, y como ya hemos visto anteriormente es mejor comprar directamente una fuente de 550 vatios con un mínimo de calidad.

Alternativas que sí son una buena opción

Como en el caso anterior, yo me iría directamente a por la Mars Gaming MPB550 de 550 vatios que solo vale 30,90 euros. La diferencia de precio es mínima. Si necesitas más potencia y no te importa pagar más por una fuente de mayor calidad la MSI MAG A550BN de 550 vatios es una excelente opción, ya que supone un importante salto en general, tiene 5 años de garantía, viene con dos cables PCIe de 6+2 pines y alcanza los 546 vatios en el carril de 12V. Cuesta 44,99 euros.

5.- 3Go Energy Series 900W

Esta fuente repite la historia del modelo de 700 vatios, y francamente me parece una vergüenza que un fabricante se atreva a ofrecer un producto de este tipo, porque es un producto que busca aparentar lo que no es, y que puede acabar dándonos un susto muy caro, porque obviamente no es capaz de ofrecer una potencia de 900 vatios de forma estable ni en sueños.

Especificaciones

Fuente de alimentación ATX.

Potencia de hasta 900 vatios (teórica).

56 amperios en el carril de 12V, 672 vatios en total.

Viene con un cable PCIe de 6+2 pines.

Eficiencia aproximada: no concretada.

Precio: 33,99 euros.

Por qué no debes comprarla

Porque es una fuente de muy baja calidad que se «disfraza» como si fuese un modelo de alta potencia para engañar a los usuarios. Una fuente de calidad de 900 vatios debería contar con tres o cuatro conectores PCIe de 6+2 pines, y esta solo incluye uno, algo que suele ser lo normal en fuentes de alimentación de calidad con una potencia mínima de 350 o 400 vatios.

Por otro lado, su potencia máxima teórica real es mucho más baja de lo que anuncia, y dudo que sea capaz de mantener de forma estable ese valor supuestamente real en el carril de 12V, lo que la hace muy peligrosa, sobre todo si el comprador cree que podrá utilizarla con componentes de gama alta, cuando realmente no es así.

El fabricante no indica que cuente con sistemas de protección, y su PFC es pasivo, así que tenemos el combo completo de razones por las que debemos evitar a toda costa esta fuente de alimentación. No te dejes llevar por los números ni por su supuesta potencia, ya que no son valores reales, y huye de esta fuente a toda costa.

Alternativas que sí son una buena opción

Si necesitas un alto nivel de potencia pero no quieres tener que romper la hucha no te preocupes, hay alternativas interesantes. La Corsair CX750 80 Plus Bronze de 750 vatios es una excelente opción, ya que tiene PFC activo, cinco años de garantía, cuenta con numerosos sistemas de protección, viene con tres conectores PCIe de 6+2 pines y ofrece una potencia de 744 vatios en el carril de 12V. Cuesta 64,99 euros.

6.- Xilence Performance C XP600R6 450W

Terminamos con una fuente que ofrece un valor terriblemente malo para el precio que tiene, ya que cuesta mucho más que otros modelos superiores tanto por prestaciones como por calidad de construcción, y por garantía. No tiene sitio en el mercado, y es una de las peores compras que podéis hacer dentro del rango de precios de menos de 50 euros.

Especificaciones

Fuente de alimentación ATX.

Potencia de hasta 450 vatios (teórica).

18 amperios y 20 amperios en los carriles de 12V V1 y V2, 396 vatios en total.

Viene con un cable PCIe con dos conectores de 6+2 pines.

Eficiencia aproximada: 85%.

Precio: 48,90 euros.

Por qué no debes comprarla

En sí misma no es una mala fuente de alimentación, pero tiene un precio muy alto para el nivel de prestaciones que ofrece. Utilicé un modelo de esta marca hace ya muchos años, concretamente en un PC con procesador Intel Core 2 Duo y GeForce 9600 GT, y la verdad es que la experiencia fue buena, pero con el precio que tiene carece de sentido en el mercado actual.

Si el precio de esta fuente fuese de unos 25 euros sí que tendría cierto sentido, aunque tampoco lo tendría fácil por la competencia feroz que presentan ahora mismo modelos como la Mars Gaming MPB550 de 550 vatios, que como ya os he dicho anteriormente tiene 6 años de garantía y ofrece un excelente valor precio-prestaciones.

Lo dicho, hay opciones mucho mejores y superiores tanto en calidad como en prestaciones, así que por los casi 50 euros que cuesta esta Xilence es mejor pasar directamente de ella, porque estaremos tirando dinero.

Alternativas que sí son una buena opción

Hay muchas dentro del rango de precios de entre 40 y 50 euros, pero una de mis favoritas en este caso en concreto es la Nox Urano VX 650W 80+ Bronze, que cuesta 48,99 euros y ofrece una buena calidad y un excelente nivel de prestaciones. Viene con dos conectores PCIe de 6+2 pines, tiene una potencia de 600 vatios en el carril de 12V y cuenta con todos los sistemas de protección clave. Una de las mejores fuentes de alimentación por el precio que tiene.

Nota: Esta selección contiene algunos enlaces de nuestros afiliados, pero ninguno de los productos incluidos han sido propuestos o recomendados por ellos o sus fabricantes, sino elegidos según nuestro propio criterio.