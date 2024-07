Twitter permitirá bloquear los enlaces en las respuestas

Twitter tiene un problema, un gran problema, con el spam. Y eso que, tras completar su compra, Elon Musk afirmó que lo iba a combatir con uñas y dientes, y la historia nos ha dejado muy claro que este hombre nunca miente… el caso es que, durante el algo más de año y medio que la red social ha estado bajo su control, no es ya que el volumen de spam no haya disminuido, es que se ha incrementado sustancialmente, tanto en cantidad como en las vías empleadas para difundirlo.

El ejemplo más claro de ello lo encontramos en los bots, que iban a ser los primeros en caer con sus planes de limpieza y mejora, y que sin embargo siguen pululando a sus anchas por Twitter. Por contra, las limitaciones impuestas por la red social sí que han afectado negativamente a bots que resultaban muy útiles a los usuarios, pues empleaban la API pública y gratuita para obtener y proporcionar información a los usuarios. Un golpe que, recordemos, también afectó a los investigadores.

Lo de pagar por el verificado también iba, según Musk, a acabar con el spam, y de paso también con las suplantaciones de identidad. Un plan sin fisuras, como quedó claro desde el principio, con suplantaciones a mansalva y sin incidencia positiva en la reducción del spam. Desde luego, si hay algo claro, es que hasta ahora las medidas adoptadas por Twitter para combatir el spam no han servido para nada, algo que podemos relacionar con que, en realidad, su razón de ser probablemente no haya sido combatir el spam, sino mejorar la monetización del servicio.

X is working on the ability to let you disable links in the replies of your posts! pic.twitter.com/dddP0a8l5w

— Nima Owji (@nima_owji) July 19, 2024