Google eliminará todas las URLs goo.gl en 2025

Allá por 2009, Google lanzó su servicio acortador de direcciones, más conocido por su URLk, goo.gl, una dirección bastante sencilla de recordar y que, durante algunos años, se convirtió en un recurso empleado de manera muy común para poder reducir direcciones de gran tamaño, en muchos casos tremendamente parametrizadas, en otras mucho más cortas, legibles y, por lo tanto, mucho más óptimas para compartir por múltiples vías, pero principalmente en Twitter, que en sus primeros tiempos no las acortaba automáticamente, y que contaba con la limitación inicial de 140 caracteres por mensaje.

Sin embargo, en 2018 Google anunció que el servicio dejaría de estar disponible. La aparición de otras herramientas más avanzadas y la evolución en el uso de Internet por parte de los usuarios a lo largo de esos nueve años hacían, para la compañía del buscador, que goo.gl dejara de resultar útil. Y, como ya sabemos perfectamente, a los de Mountain View nos les tiembla el pulso a la hora de echar el cierre de productos o servicios que, por la razón que sea, considera que ya no tiene sentido mantener.

Ahora bien, aunque desde ese momento ya no fue posible crear nuevos enlaces cortos con esta herramienta, Google ha mantenido operativos todos los que se crearon hasta ese momento, y que algunas fuentes afirman que se encuentran por encima de los 3.500 millones. Así, todos esos enlaces acortados siguen estando operativos a día de hoy, más de seis años después del cierre del servicio, un plazo más que extendido que, no obstante, apuntaba desde hace ya algún tiempo a tener, lógicamente, fecha de caducidad.

Pues bien, este punto se ha confirmado ya que, según podemos leer en su sitio de soporte para desarrolladores, los enlaces creados con goo.gl dejarán de funcionar el 25 de agosto de 2025, dentro de poco más de un año. Así, Google concede un plazo más que razonable para que todos los enlaces acortados con esta herramienta que aún se emplean a día de hoy (y me consta que los hay) sean actualizados por sus responsables en webs, apps, etcétera.

Bastante antes de eso, a partir del 23 de agosto de 2024, al hacer click en algunos de estos enlaces empezará a mostrarse el mensaje que puedes ver sobre el párrafo superior, en el que se informa de que el enlace dejará de estar operativo próximamente. No obstante, los usuarios podrán confirmar el mensaje y acceder al enlace completo, así como indicar que no quieren que se vuelva a mostrar dicha advertencia. Con el paso de los meses, dicho mensaje se irá mostrando en más enlaces de goo.gl, si bien no se aclara si finalmente se hará visible con todos ellos.