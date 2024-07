Windows 11 sufre un nuevo fallo que puede darte serios problemas

La actualización de seguridad de julio sigue dando problemas en Windows 11. En esta ocasión se ha confirmado un fallo que hace que nuestro PC muestre sin motivo la pantalla de recuperación de BitLocker cuando está terminado de arrancar. Sé lo que estáis pensando, que esto no es un problema grave, y en circunstancias normales no lo sería, pero puede llegar a serlo.

Si tenemos a mano la clave de recuperación de BitLocker todo perfecto, podremos seguir adelante con solo introducirla, pero imagina que por cualquier motivo no la tienes o que la has perdido. En este caso sí que te encontrarás en una situación muy complicada, sobre todo si no sabes qué tienes que hacer para conseguir esa clave de recuperación.

Microsoft ha reconocido el problema, y ha dicho que está buscando una solución, aunque de momento no ha dado detalles ni ha hablado de una fecha concreta de lanzamiento. Lo más probable es que tarde varias semanas en llegar, pero como he dicho al no tener ninguna fecha concreta puede pasar cualquier cosa.

Como sabrán muchos de nuestros lectores BitLocker es una función de seguridad que es capaz de cifrar volúmenes completos, y que como tal juega un papel importante a la hora de proteger los datos de nuestro PC o portátil. En caso de robo o de pérdida del mismo, o de acceso no autorizado, actúa como un sistema de protección bastante eficaz gracias a ese cifrado que aplica.

Para utilizar BitLocker lo ideal, y lo más sensato, es que tengamos una clave de recuperación a mano, y en dos formatos diferentes. Personalmente os recomiendo el uso de una unidad USB y del clásico método de la copia impresa, de esta manera tendréis una clave de recuperación redundante que podréis utilizar en caso de pérdida de cualquiera de esos dos formatos.

Está confirmado que las versiones más actuales de Windows 11 están afectadas por este error (a partir de la 21H2 hasta la 23H2), y parece que también ha afectado a las versiones 21H2 y 22H2 de Windows 10. No hay ninguna solución temporal conocida de momento, salvo introducir la clave de recuperación de BitLocker para que el PC vuelva a funcionar con normalidad.

Si no tienes esa clave de recuperación no entres en pánico, todavía puedes obtenerla a través del portal de recuperación de Microsoft. Para ello tendrás que entrar en tu cuenta Microsoft y seguir los pasos para obtener la clave. En caso de que no recuerdes la contraseña de tu cuenta también podrás recuperarla a través de las opciones que ofrece Microsoft, como el clásico correo electrónico o el mensaje de texto al móvil.

