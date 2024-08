Google Lens suma vídeo y audio

Google Lens es, desde hace ya bastante tiempo, una de las funciones más útiles de las proporcionadas por Google para realizar búsquedas y otras operaciones. No obstante, es cierto que desde principios de este año se ha visto un tanto eclipsada por Circle to Search, que inicialmente lo que hacía era ofrecer la misma función pero con un alcance mucho más amplio, gracias a integrarse en el sistema operativo y, por lo tanto, a poder ser empleada con cualquier contenido mostrado en la pantalla.

Con los años, Google Lens pasó de ser solo una herramienta que identificaba el contenido de una imagen y realizaba una búsqueda con la misma (como podemos hacer también con Google Imágenes) a sumar otras funciones muy interesantes, como la traducción de textos, la búsqueda de información relacionada y la posibilidad de copiar el texto capturado al portapapeles. Funciones que, efectivamente, también han dado el salto a Circle to Search, haciendo de este modo que la frontera entre ambas, salvo por el modo de acceso a cada una de ellas, se desdibuje.

Esto ha llevado, en los últimos meses, a que surgiera la duda sobre si tenía sentido mantener ambas, pero en realidad esta este es un punto de vista muy de parte, ya que Circle to Search solo está disponible en una reducida lista de dispositivos, mientras que el acceso a Google Lens es prácticamente universal. Así, salvo que los planes de Google pasen por llevar Circle to Search tanto a todo el ecosistema Android como a iOS, podemos pronosticar que Lens seguirá estando muy presente.

You can now use your voice to add context to searches in Google Lens!

Press and hold on the shutter button in Lens, and it’ll say «speak now to ask about this image.» After speaking your question, let go of the button and Google Gemini will attempt to provide an answer. pic.twitter.com/uHkgjNQOog

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 5, 2024