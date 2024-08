YouTube prueba una función de temporizador de «apagado»

Hay funciones que, por sencillas, pueden parecer insustanciales, y esta nueva prueba de YouTube podría, a priori, encajar en este grupo. Sin embargo, y es algo que suelo mencionar habitualmente, y es que son precisamente estas pequeñas funciones las que, en muchas ocasiones, terminan por hacer que un servicio, una web, una aplicación o lo que sea, se adapten más y mejor a los usos, necesidades y preferencias de sus usuarios. Y, por lo tanto, merecen mucha más atención de la que, normalmente, suelen recibir.

En este caso, y ya lo habrás deducido por el título de la noticia, YouTube está probando un temporizador, con el que los usuarios podrán preajustar el tiempo a partir del cual se debe pausar la reproducción automática. Ya sea para un vídeo particularmente largo, una lista de reproducción o la función de reproducción automática de la plataforma, su funcionamiento no podría ser más sencillo, tan solo es necesario indicar el tiempo y la plataforma se encarga de lo demás.

Hay, no obstante, dos malas noticias al respecto. La primera es que, al menos de momento, este temporizador se encuentra en la sección de funciones experimentales, es decir, que de momento es una prueba con duración limitada, en este caso hasta el 2 de septiembre. Y, claro, por lo tanto de momento no sabemos si, pasada la prueba, y una vez que YouTube analice las métricas del experimento, decidirá implantar esta nueva función o no.

La segunda mala noticia es que, como quizá ya sepas, los experimentos de la plataforma solo son accesibles para los suscriptores de la modalidad premium, por lo que solo los usuarios de pago podrán emplearla durante estas semanas. Y a este respecto, aunque entiendo la política de premiar a dichos usuarios con ventajas exclusivas, pienso que quizá tendría más sentido abrir los experimentos a todos los usuarios, ya que de este modo tendrían la posibilidad de recibir muchísimo más feedback.

Esto no es algo que se aplique exclusivamente a YouTube, en realidad ya llevamos un tiempo viéndolo en otras plataformas, y no puedo negar cuánto me sorprende. Y digo que me sorprende porque el giro a la situación, en las últimas décadas, ha sido sorprendente. En uno de mis primeros trabajos (como becario) en una empresa de software, una de mis atribuciones era, precisamente, probar software en busca de fallos, y esa actividad también la practicaban otros compañeros, no solo becarios, también trabajadores. Así, hemos pasado de que esto pase de ser una actividad profesional remunerada, a algo que no pocas personas pagan por poder hacer. ¿No te resulta un tanto soorprendente?