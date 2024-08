Rebajas de verano en GVGMall: hasta un 91% de descuento, Windows 11 desde 19€, Office desde 22€ ¡y más!

Siento recordarlo, pero el final del verano se va acercando poco a poco y, antes de que nos queramos dar cuenta, septiembre nos estará dando un golpe de realidad para el que, ya lo sabes, conviene estar preparado, que si no luego todo son prisas, y empezar el curso con tal carga de estrés es, siempre, una mala idea. ¿Y qué te parece si, para empezar, solucionas el problema de esa instalación de Windows 11 que, por lo que sea, nunca has llegado a activar? Porque ya sabes que eso se traduce, siempre, en limitaciones, y en no pocos casos también en problemas.

Antes de que empieces a preocuparte pensando en el dineral que te puede costar regularizar tu instalación de Windows 11, tenemos buenas noticias, y es que gracias a GVGMall, que nos ha proporcionado un cupón especial de descuento para nuestros lectores, podemos ofreceros licencias para Windows 11 y 10, Microsoft Office 2019 y 2016, así como packs de sistema operativo y suite ofimática, por unos precios increíbles. ¿No lo crees? ¡Pues sigue leyendo!

Ofertas especiales para nuestros lectores

¿Cómo comprar en GVGMall con el cupón de descuento?

El proceso de compra en GVGMall es de lo más sencillo, como vas a comprobar a continuación. No obstante, para facilitarlo al máximo, a continuación te lo mostramos, paso a paso, para que no haya error posible.

Todo empieza, claro, con un click en el enlace del producto que quieres comprar. En este caso te mostramos el proceso para Windows 11 Pro, pero la operación es similar con el resto de las ofertas. Este click, como ya habrás imaginado, te lleva a la página web principal del producto

Que no te extrañe que el precio que se muestra sea superior al que te hemos indicado, puesto que todavía no has empleado el cupón. Pero antes de eso, es necesario que estés registrado en la tienda. Si ya has comprado allí anteriormente, inicia sesión con tu cuenta, en caso contrario haz click, en la esquina superior izquierda, en el botón «Registrarse». De esta manera se abrirá el formulario habitual, en el que tendrás que introducir los datos que se te piden. Una vez que lo hayas hecho, volverás a la página de compra pero con la sesión ya iniciada. Para continuar haz click en el botón «Comprar ahora», lo que te llevará a esta página

Desplázate un poco hacia abajo en la misma, hasta encontrar este apartado

y, seguro que ya lo has imaginado, escribe en el mismo «GVGMM» (sin las comillas) y a continuación haz click en el botón «Aplicar». Como podrás comprobar, de manera inmediata se aplicará el descuento y, de ese modo, ya verás el precio especial de GVGMall para nuestros lectores

¿Todo listo? Pues haz click ahora en el botón «Continuar con el pago», de modo que se muestren los métodos disponibles

Aunque algunos de ellos conllevan una comisión, tanto el pago con tarjeta (que es la opción preseleccionada) como mediante Google Pay están exentos de la misma, por lo que son los más recomendables. Elige el que prefieras, aunque recuerda mi recomendación de los dos que te he indicado.

Si has elegido tarjeta de débito/crédito, en la parte inferior de la misma página tendrás que introducir los datos de la tarjeta y hacer click en «Pagar ahora».

Por su parte, si has escogido pagar con el sistema de pagos de Google, que es la opción que voy a emplear en este ejemplo, verás que directamente se muestra un botón que, si tienes iniciada sesión en el navegador, directamente te mostrará una referencia al medio de pago que se empleará

Ya hayas elegido uno u otro medio de pago, es bastante probable que, para completar la compra, tengas que llevar a cabo algún paso adicional, concretamente el propio de la entidad bancaria emisora de la tarjeta asociada al pago. revisa que todo está correcto, confírmalo y, en un momento, se mostrará el mensaje que te confirma que la compra se ha completado correctamente.

Y ahora que ya se ha completado la compra, seguramente te estarás preguntando dónde está la clave asociada a la licencia que acabas de adquirir, ¿verdad? Pues tan solo tienes que acceder a tu página personal de pedidos, que se te indica en un email que habrás recibido de manera prácticamente inmediata (también puedes acceder a dicho apartado desde este enlace), y allí encontrarás tanto la clave de la licencia, como el recibo de tu compra

Como has podido comprobar, el proceso es totalmente seguro, muy sencillo, inmediato y, gracias a estas ofertas especiales, realmente barato. Inmejorable, ¿verdad?