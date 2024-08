WhatsApp prueba los temas para los chats

La personalización de WhatsApp es, para muchos usuarios, un aspecto clave del servicio de mensajería instantánea de Meta (bueno, de uno de ellos, puedes también es propietaria de Facebook Messenger, y además podemos sumar la función de mensajería directa de Instagram). A ese respecto, confieso que yo siempre he sido muy poco dado a la personalización, pero entiendo que son muchos los usuarios que sí que emplean estas funciones, y puedo entender perfectamente sus razones.

Meta, claro, es muy consciente de ello y, en consecuencia, va sumando periódicamente nuevas funciones en este sentido, y que con el tiempo han hecho que dos instalaciones de la misma app en el mismo sistema operativo puedan ser moderadamente diferentes entre sí. No tanto, eso sí, por los elementos propios de la interfaz, como por otros que sí que son personalizables, como los fondos de pantalla de las conversaciones. Es cierto, no obstante, que aún queda mucho margen de mejora en ese sentido.

Esto, además, tiene mayor importancia de lo que cabría pensar en un primer momento. ¿Por qué? Pues porque a falta de este tipo de opciones de personalización en la app oficial, han proliferado apps no oficiales que suplen dichas carencias, sumando nuevas funciones de todo tipo, y desgraciadamente no pocas de ellas son, en realidad, un coladero de malware, en sus múltiples variantes, que pueden desde poner tu dispositivo a su servicio, hasta robar todos tus datos.

A menos velocidad de la que ya mencionaba antes que sería deseable, pero con cierta frecuencia vemos novedades en este sentido y, según leemos en Android Authority, Meta está probando la introducción de temas para personalizar los chats de WhatsApp. De momento, esta función se está probando en la versión beta 2.24.17.19 para Android, por lo que los usuarios inscritos en el programa de versiones beta para Android ya está empezando a recibirla.

No obstante, aunque de momento solo se está probando en Android, todo apunta a que esta función no será exclusiva de la versión de la app para Android, sino que también llegará a iOS. Lo que no sabemos de momento, claro, es cuando se ampliará el despliegue a la versión beta para el sistema operativo de Apple o si, quizá, su llegada a iOS se produzca ya sobre la versión final. ¿Vendrán más mejoras de este tipo en el futuro? Todo apunta a que sí, claro, y es que indiscutiblemente Meta se puso las pilas, hace ya algún tiempo, para mejorar WhatsApp, y desde entonces el ritmo es más que destacable.