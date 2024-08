Xiaomi confirma los smartphones que actualizarán a HyperOS 2.0 (Android 15)

HyperOS 2.0 es la próxima gran actualización del sistema operativo que utilizan los smartphones Xiaomi. Es el sucesor de MIUI, y como tal sigue siendo una capa de personalización aplicada directamente sobre Android 15, la última versión del conocido sistema operativo de Google.

Xiaomi ha confirmado que HyperOS 2.0 llegará en el último trimestre de este año, y ha listado en su web oficial todos los smartphones que podrán actualizar a este nuevo sistema operativo. Dichos modelos tienen indicada la versión Android 15 en el apartado «OS Version».

Los que no tienen dicha versión listada no recibirán esta actualización, al menos de momento. Digo «de momento» porque cabe la posibilidad de que Xiaomi amplíe la lista de terminales actualizables a HyperOS 2.0 a corto plazo, así que si tu smartphone no aparece en la lista pero tiene menos de dos años paciencia, porque puede que al final sí que acabe siendo actualizado.

Smartphones Xiaomi que actualizarán a HyperOS 2.0

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Ultra

Redmi 12

Redmi Note 12 4G

Redmi 12 5G

Redmi 13C

Redmi 13C 5G

Redmi 13

Redmi Note 13 5G

Redmi Note 13

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

POCO M6 Pro 5G

Las tables más actuales de Xiaomi también actualizarán a este sistema operativo. Ahora mismo se ha confirmado que la Redmi Pad Pro 5G, Redmi Pad SE y Redmi Pad SE 8.7 serán las primeras de la marca china en recibir HyperOS 2.0.

Cuántos años de actualizaciones ofrece Xiami en sus smartphones

La compañía china ofrece cuatro años de actualizaciones en los Xiaomi 13 y superiores, tres años de actualizaciones para los Xiaomi 12 y Xiaomi 11, y dos años de actualizaciones o menos para los modelos inferiores. Ten en cuenta que con esto me refiero a actualizaciones de sistema operativo y no de seguridad, ya que estas últimas suelen tener una duración mayor.

Esta información nos ayuda a determinar qué modelos deberían recibir también la actualización a HyperOS 2.0 además de los que os he indicado en esa lista. Los Xiaomi 11 llegaron al mercado en 2020, así que en teoría han cumplido su ciclo de soporte y no actualizarán a HyperOS 2.0, se quedarán en HyperOS (Android 14).

