Telegram cede y permitirá reportar conversaciones con contenidos ilegales

Pavel Durov, fundador y CEO de Telegram, fue arrestado el pasado 25 de agosto en París, Francia, acusado de no colaborar en la lucha contra las actividades criminales que presuntamente se llevan a cabo a través del servicio de mensajería. La forma en que fue llevada su detención, justo después de que su jet privado aterrizara en el aeropuerto París-Le Bourget, hizo pensar que las autoridades francesas fueron avisadas de dicho viaje.

Como era de esperar, el arresto de Pavel Durov, quien por cierto tiene la nacionalidad la francesa junto a la rusa y la emiratí, generó bastante revuelo en el mundillo de Internet, porque aparte de ser el fundador y el director ejecutivo del principal rival de Telegram, es una figura que siempre se ha posicionado a favor de la privacidad. Cuatro días después de su arresto fue puesto en libertad con cargos y desde entonces tiene prohibido abandonar Francia.

Sobre la situación de Telegram desde el arresto de Pavel Durov, parece que las autoridades francesas han logrado al menos parcialmente su objetivo, ya que la sección de preguntas más frecuentas (FAQ) del servicio de mensajería ha sido editada. En ArsTechnica han recogido una segmento de las FAQ de Telegram recogida por Internet Archive que dice lo siguiente:

P: Hay contenido ilegal en Telegram. ¿Cómo puedo eliminarlo? Todos los chats y grupos de Telegram son privados entre sus participantes. No procesamos ninguna solicitud relacionada con ellos. Todos los chats y grupos de Telegram son privados entre sus participantes. No procesamos ninguna solicitud relacionada con ellos. También puedes usar los botones “Reportar” directamente dentro de nuestras aplicaciones, consulta esta publicación en nuestro canal oficial @ISISwatch para obtener más detalles.

La parte que dice “ninguna solicitud relacionada con ellos” ha sido sustituida por “Todas las aplicaciones de Telegram tienen botones ‘Reportar’ que te permiten marcar contenido ilegal para nuestros moderadores, con solo unos pocos toques”, lo cual viene seguido de instrucciones más específicas de cómo denunciar contenido ilegal en los mensajes.

Dicho con otras palabras, las aplicaciones de Telegram han incluido la opción de “Reportar” en las conversaciones grupales. A través de ella se pueden reportar infracciones de derechos de autor, spam, violencia, pornografía, abuso infantil, drogas personales o la divulgación de datos personales. Otra opción para reportar es enviando un enlace hacia el contenido a través del correo electrónico utilizado para la eliminación de contenidos: abuse@telegram.org.

Sobre su arresto, Pavel Durov se ha defendido diciendo lo siguiente: “El mes pasado la policía me interrogó durante 4 días después de llegar a París. Me dijeron que podría ser personalmente responsable del uso ilegal de Telegram por parte de otras personas, porque las autoridades francesas no recibieron respuestas de Telegram”. Continuando con sus declaraciones, ha recalcado que “utilizar leyes de la era anterior a los teléfonos inteligentes para acusar a un director ejecutivo de delitos cometidos por terceros en la plataforma que administra es un enfoque equivocado. La tecnología de construcción ya es bastante difícil. Ningún innovador creará nuevas herramientas si sabe que puede ser considerado personalmente responsable del posible abuso de esas herramientas”.

Durov, posiblemente sin querer, ha puesto sobre la mesa una afirmación que muchos han pensado después de que fuera arrestado: la mejor forma de acabar con los apuñalamientos es prohibiendo los cuchillos. Por último, el fundador de Telegram ha recordado que el servicio “tiene un representante oficial en la UE que acepta y responde a las solicitudes de la UE” y según su versión ayudó personalmente a las autoridades francesas a “establecer una línea directa con Telegram para hacer frente a la amenaza del terrorismo en Francia”.

El fundador de Telegram ha negado de manera tajante que el servicio que dirige sea un paraíso de la anarquía en el que todo está permitido: “Eliminamos millones de publicaciones y canales dañinos todos los días. Publicamos informes de transparencia diarios. Contamos con líneas directas con ONG para procesar más rápido las solicitudes urgentes de moderación”.

Como ya hemos dicho, Pavel Durov está en libertad con cargos. Uno de esos cargos le podría conllevar una condena de hasta diez años de cárcel y una multa de 500.000 euros por presunta complicidad debido a que la plataforma online no habría controlado transacciones ilegales realizadas por grupos organizados. Otros cargos dicen que el servicio se ha negado a comunicar, a petición de las autoridades, informaciones o documentos necesarios para la realización de interceptaciones permitidas por la ley y que ha proporcionado servicios de criptología sin hacer la declaración correspondiente ante las autoridades francesas. Esto quiere decir que Durov va a tener que enfrentarse a al menos un proceso judicial si los cargos no son retirados.