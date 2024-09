Corsair adquiere (y salva) Fanatec Sim Racing

Buenas no, buenísimas noticias las que nos llegan sobre Fanatec, gracias a Corsair, y es que lo que hace menos de dos meses parecía un problema totalmente irresoluble, que iba a tener un impacto destacable entre los aficionados a la simulación, se ha resuelto de la mejor de las maneras posibles, garantizando de este modo la continuidad de una línea de productos que, durante años, ha sabido labrarse una excelente reputación entre los aficionados a este género.

Para quienes no sepan de qué estoy hablando, Fanatec Sim Racing es una marca que cuenta un un gran prestigio entre los aficionados a la simulación de motor, un mercado en el que compite desde hace años con Logitech y Trustmaster, que juntos forman el reconocido trío de ases del mismo. Y aunque quizá sea menos conocida que las dos anteriores, desde su fundación a finales de los noventa ha tenido un peso muy, muy relevante. Lo que, no obstante, no la ha librado de tener problemas.

Tanto es así que hace alrededor de dos meses, en plena canícula estival, Endor AG (propietaria de Fanatec) anunciaba que entraba en bancarrota, una operación para intentar resolver una situación económica insostenible. Es cierto, sí, que la empresa alemana afirmó que esto no afectaría a Fanatec, pero en aquel momento eso era solo una declaración de intenciones, no una certeza, puesto que ante una declaración de bancarrota, cualquier opción queda encima de la mesa.

Así la situación, desde entonces hemos estado pendientes del futuro de la marca. Un futuro que, por sorpresa, se ha despejado por completo con el anuncio, por parte de Corsair, de la adquisición de Fanatec Sim Racing. Ambas compañías esperan que la operación se cierre de manera inminente, e incluye a los empleados actuales de Endor que gestionan y operan la línea de productos Fanatec. Esto, claro, se traduce en que la sede de Fanatec no se trasladará de su ubicación actual, y ya bajo el mando de Corsair seguirá desarrollando futuros productos de la marca.

Mejor noticia aún es saber que Corsair ha diseñado un ambicioso plan de inversión en Fanatec, que podemos apostar a que se traducirá en un crecimiento en el catálogo de la marca y, además esto ya ya sido confirmado por Corsair, en una importante mejora en lo referido a la disponibilidad de los dispositivos de la marca, que ahora podrán sacar partido del canal de distribución de los de Milpitas.

Más información