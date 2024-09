¿Falla realmente la pantalla de los iPhone 16 Pro?

Desde el pasado viernes, ya es posible adquirir cualquiera de los cuatro modelos de iPhone 16, incluidos los iPhone 16 Pro y Pro Max, las joyas de la corona. Tal y como te contamos el pasado día 9, cuando tuvo lugar su presentación, en esta ocasión hemos visto una mayor renovación en los modelos estándar que en los Pro, pero aún así estos últimos también presentan las suficientes novedades como para que esté plenamente justificado hablar de un salto de generación.

Una de las novedades más importantes, y que se extiende a todos los modelos de la familia, es la que ya te adelantábamos muchos meses antes de su lanzamiento, allá por el mes de enero. Me refiero, como ya habrás imaginado si estás al tanto de las principales novedades de esta generación de iPhone, a Camera Control, el botón que convierte los iPhone en una cámara digital de foto/vídeo, al proporcionar una única interfaz para emplear las funciones más importantes de la cámara. Y, en un ejercicio de Apple para democratizar el acceso a lo más novedoso, este nuevo botón está presente tanto en los modelos estándar como en los iPhone 16 Pro y Pro Max. Y esto, sumado a que el el botón de acción también ha dado el salto a los modelos estándar, supone una gran mejora de los mismos con respecto a sus predecesores.

Así, cabe suponer que muchos de los primeros compradores de alguno de los nuevos modelos de iPhone corrieron, con razón, a probar este nuevo elemento de la interfaz del teléfono y, por las opiniones que he escuchado hasta ahora, parece que las valoraciones son muy positivas, especialmente entre aquellos usuarios que más uso hacen de las funciones de la cámara. Sin embargo, también desde el primer momento, empezaron a aparecer informaciones que apuntaban a un problema que podría estar relacionado con este botón, y que afectaría a los iPhone 16 Pro y Pro Max.

Más concretamente, según podemos ver en Reddit, muchos usuarios afirman que al tocar la parte más cercana de la pantalla Camera Control en los iPhone 16 Pro y Pro Max, se desactiva la función táctil de la misma. El problema no afecta a los modelos estándar, y tras unos primeros momentos de desconcierto, la puesta en común de la experiencia de los usuarios afectados ha permitido localizar el problema en esa región concreta de la pantalla.

Así, tras esta primera averiguación hay quienes afirman que no se trata de un fallo, sino de un sistema de bloqueo intencional, para evitar que el usuario toque accidentalmente la pantalla cuando está empleando el botón de cámara, y que en tal caso el problema sería que Apple no ha informado adecuadamente a los usuarios. Sin embargo, hay un argumento bastante sólido en contra de esta teoría, y es que en tal caso este comportamiento se reproduciría también en los modelos estándar, algo que por lo que parece ser no ocurre.

Así, sí que parece bastante probable que nos encontremos frente a un fallo, o quizá ante una función de bloqueo intencional a medio desarrollar, que todavía no debería estar presente en iOS, no al menos de este modo. La buena noticia, eso sí, es que al menos en una primera valoración apunta a ser un problema de software, y que por lo tanto debería poder resolverse sin excesivas complicaciones, por lo que habrá que permanecer atentos a las próximas actualizaciones del sistema operativo, especialmente si tienes un iPhone 16 Pro o Pro Max.