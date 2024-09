Ya están aquí los iPhone 16, y esto es todo lo que debes saber

Como ya te adelantamos hace unas semanas, hoy era el día elegido por Apple para presentar la generación iPhone 16, un nuevo salto evolutivo del teléfono que no inventó el concepto de smartphone, pero que sí que lo reinventó, dando lugar al mayor cambio que ha experimentado el mercado de la telefonía móvil en toda su historia, y también a uno de los más destacables de la historia reciente de la tecnología y la electrónica de consumo.

Como ocurre siempre con Apple, hasta ahora no teníamos información oficial alguna sobre esta nueva generación de iPhone, lo que no significa que no sepamos nada al respecto. Este año, una vez más, las filtraciones han estado a la orden del día desde el primer momento y, por lo tanto, ya hemos podido «saber» mucho de lo que llegará con los iPhone 16. Y tanto es así, que hace algo más de dos semanas te pudimos ofrecer un completo resumen de las principales novedades de esta generación.

En función de la información con la que contábamos hasta ahora, ya esperábamos que esta fuera una renovación «menor», que ciertamente llegaría con algunas novedades interesantes, pero que no marcaría una gran diferencia con respecto a su predecesora. Y aunque así ha sido con los modelos Pro, no podemos decir lo mismo de los modelos estándar y Plus, que sí que han llegado con un buen conjunto de novedades, que los convierten en una buena generación a la que dar el salto con respecto a sus predecesoras.

Pero bueno, dejemos de hablar de lo que esperábamos, para centrarnos en lo que nos hemos encontrado. Esto es lo que nos ha contado Apple sobre su nueva generación.

iPhone 16

Empezamos el repaso a lo que nos han mostrado hoy con los iPhone 16 y iPhone 16 Plus, que son los dispositivos que más evolución han experimentado de todos los que nos han mostrado en la keynote de esta tarde. Y tanto es así que, en este caso, podemos afirmar, antes de empezar a repasar las novedades, que nos encontramos ante una importante evolución que, como indicaba anteriormente, pueden llegar a justificar el salto desde un iPhone 15, y sin duda sí que lo hacen desde generaciones anteriores.

Lo primero que cabe destacar de los nuevos iPhone 16 y 16 Plus tiene que ver con los controles físicos, con los botones. Así, por una parte vemos llegar a los modelos estándar el botón de acción, que debutó exclusivamente en los modelos Pro de la anterior generación, y que ahora se extiende a toda la familia, y Camera Control, que supone una excepcional mejora en la experiencia de uso de las funciones de cámara de estos dispositivos.

Sobre el primero de estos botones, que como probablemente ya sabrás sustituye el tradicional conmutador con el que se silenciaba el móvil desde sus orígenes, permite asignarle múltiples funciones que, además, pueden variar en función del contexto. Por ahora, la inmensa mayoría de las mismas son las propias del sistema operativo y sus herramientas, pero Apple también ha abierto su uso a terceros, para que puedan incorporar funciones propias a las ya disponibles en el sistema.

Más interesante, por novedoso, es Camera Control, el que puedes ver en la imagen sobre este párrafo, y proporciona una experiencia de uso totalmente renovada de la función de cámara de los iPhone 16. Cubierto en cristal de zafiro, proporciona un acceso rápido a una gran cantidad de funciones de la cámara. Así, una primera pulsación abre la cámara, mientras que una segunda hace una foto. Pero si, en este caso, lo pulsamos durante más tiempo, lo que haremos será iniciar la grabación de vídeo.

Pero esto no es todo, ya que con diversas combinaciones de pulsaciones, podremos acceder directamente a varios ajustes de captura de imagen, como el zoom, tiempo de exposición, apertura, etcétera. De este modo, Apple ha concentrado muchas de las funciones más empleadas de la función de cámara en un único control, cómodo, accesible y que además proporciona respuesta háptica a nuestras acciones. Sin duda, un excepcional acierto, y una razón de peso para decantarse por esta generación.

No abandonamos el apartado fotográfico, pues también nos encontramos con bastante evolución en su cámara principal. Su elemento principal es lo que Apple ha denominado Fusion Camera (que levanten la mano aquellos a los que este nombre les ha recordado a Fusion Drive), un gran angular (equivalente a un 26mm) de 48 megapíxeles con número f/1.6, que también hace las veces de teleobjetivo 2x de 12 megapíxeles, y que mantiene la luminosidad f/1.6. El conjunto se completa con un ultra gran angular (equivalente a un 13mm) de 12 megapíxeles con número f/2.2

En desarrollo…

