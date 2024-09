Con la presentación de Orion, que ha tenido lugar hace unas horas, es indudable que Meta acaba de dar un paso tremendamente innovador en lo tecnológico. Como seguramente ya sabes, la propietaria de Facebook (que por aquellos tiempos mantenía dicho nombre) adquirió Oculus, demostrando así un gran interés por los dispositivos de realidad virtual, que posteriormente se expandiría hacia otro tipo de dispositivos visuales, como las smartglasses y los visores mixtos.

Parte de esa apuesta, eso sí, se relaciona directamente con sus planes con el Metaverso, un proyecto anunciado a bombo y platillo, pero que sin duda no ha estado, ni remotamente, a la altura de lo que la tecnológica nos quiso contar. No pretendo hacer leña del árbol caído (o al menos apuntalado hasta la extenuación para que no termine de perder su verticalidad), pero es importante recordar que venimos de ahí, para entender mejor la razón por la que Orion es una propuesta no solo muy interesante, sino también muy inteligente.

Con las gafas Orion, Meta combina en un mismo dispositivo dos familias que, aunque cercanas, todavía no habían confluido por completo. Por una parte tenemos las smartglasses, mercado en el que Meta ya tiene experiencia previa con su colaboración con Ray-Ban, y por otra parte los visores de realidad aumentada, un segmento de mercado que Apple intentó reinventar el año pasado con Apple Vision. Así, en este nuevo dispositivo encontramos un diseño similar a las primeras, pero con elementos y funciones propias de los segundos.

Con un peso inferior a los 100 gramos, el equipo de ingeniería que ha diseñado Orion ha logrado llevar a unas gafas, que realmente tienen aspecto de gafas, todos los elementos electrónicos necesarios para que sus cristales sean también pantallas, sensores para comprobar la posición y el movimiento de los ojos y, complementariamente, una pulsera que permite al dispositivo recoger los movimientos del usuario. Junto, claro, con la capacidad de cómputo necesaria para ejecutar determinadas tareas, y una batería que le proporcione autonomía. Y es que, como puedes ver en las imágenes, hablamos de un dispositivo sin cables.

De momento, eso sí, no hay fecha para su llegada al mercado. Al contrario, Meta entregará las primeras unidades de Orion a algunos de sus empleados y a colaboradores externos, que valorarán su funcionamiento, identificarán sus puntos débiles y, en consecuencia, proporcionarán un feedback muy valioso a la compañía. Y es que también han dejado claro que saben que hay evolución pendiente, incluso señalan ya los primeros puntos a mejorar, de cara a la que, entendemos, será la primera versión que llegue al mercado.

Meta es, y ya lo hemos contado bastantes veces, una tecnológica que arrastra no pocas sombras, pero en esta ocasión, corresponde reconocer la capacidad de innovación, con un dispositivo que además sí que apunta a resultar especialmente útil en muchas circunstancias. De momento, como indicaba antes, hablamos de un prototipo que ya se va a evaluar de manera activa por bastantes usuarios, pero reconozco, al hilo de lo que indicaba al principio, estar esperando su debut en el mercado, pues es un dispositivo que me gustaría mucho, como mínimo, probar.

