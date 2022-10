Las acciones de Meta se desplomaban anoche un 19% en las operaciones posteriores al cierre del mercado bursátil, después de que Meta presentara débiles resultados financieros con beneficios por debajo de lo esperado por los analistas y previsiones de futuro nada convincentes.

Las pérdidas operativas llegaron principalmente de los departamentos relacionados con el Metaverso. Las divisiones de realidad virtual y realidad aumentada de la compañía registraron pérdidas por 3.670 millones de dólares. Y lo peor está por llegar: «las pérdidas crecerán significativamente en 2023».

«Anticipamos que las pérdidas operativas de Reality Labs en 2023 crecerán significativamente», reconocen desde Meta. Reality Labs se refiere al segmento comercial de Facebook que incluye hardware, software y contenido relacionados con la realidad virtual y aumentada. «Más allá de 2023, esperamos acelerar las inversiones de tal manera que podamos lograr nuestro objetivo de aumentar los ingresos operativos generales de la empresa a largo plazo».

Meta apunta a la enorme inversión realizada en el Metaverso con cambio de nombre desde Facebook incluido para intentar dejar atrás los escándalos de la red social en materia de privacidad y por los gastos generados en el desarrollo de los cascos Meta Quest Pro VR dirigido a empresas y profesionales. A este respecto, la compañía ha confirmado que su variante de consumo estará disponible en 2023 como una actualización mejorada del actual Quest 2.

El Metaverso y las acciones de Meta

Marc Zuckerberg quiere convertirse en el «rey del metaverso«. Y quizá dentro de unos años/décadas millones de usuarios accedan a estos mundos virtuales y Meta pueda recuperar la inversión. Por mucho que veas lo del Metaverso hasta en la sopa, la realidad actual es que está verde no, lo anterior.

Grandes actores de la industria se muestran escépticos no ya de su tirón mediático, si no de que vaya a «acabar con Internet» tal y como la conocemos para convertirse en la próxima gran plataforma de comunicación a escala. Los inversores no se lo creen y el derrumbe de las acciones de Meta ha sido monumental. Algunos grandes fondos de inversión ya recomendaron a Zuckerberg que redujera la inversión en el Metaverso y los resultados parecen darles la razón.

El dinero es miedoso y quiere resultados a corto plazo. Y no es posible. Desde Intel ya salieron a relajar el hype indicando que para desarrollar los mundos virtuales descritos por Zuckerberg necesitaríamos multiplicar por mil la potencia informática actual. Y, bueno, la muestra más cercana es que la Realidad Virtual en consumo ha sido un fiasco y de la realidad aumentada lo más noticiable ha sido Pokemon en móviles… Bien es cierto que Meta, tras la compra de Oculus, domina un 90% del mercado de dispositivos VR. Si un día se vende como se esperaba…

Y no solo Metaverso. «La decisión de Mark Zuckerberg de enfocar su compañía en la futura promesa del metaverso desvió su atención de las desafortunadas realidades de hoy», han explicado los analistas de Insider Intelligence. «Meta está bajo una presión increíble por el debilitamiento de las condiciones económicas mundiales, los desafíos con la política AppTrackingTransparency de Apple y la competencia de otras compañías, incluida TikTok, por usuarios e ingresos».

Con la situación económica y geopolítica actual el Metaverso puede ser el futuro de Facebook o la tumba de Zuckerberg. Veremos.