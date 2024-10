WhatsApp añade fondos y filtros a las videollamadas

Aunque es cierto que Meta lleva ya una larga temporada en la que WhatsApp suma nuevas funciones y mejora las ya existentes de manera constante, hay dos sensaciones que no me puedo quitar de encima al conocerlas. La primera es la sorpresa que me supone, en positivo, que después de bastantes años en los que apenas había movimientos en este sentido en la app reina de la mensajería instantánea, en la actualidad su ritmo de evolución sea realmente destacable. La segunda es que, aún así, todavía se tiene que poner al día para alcanzar por completo e incluso adelantar a sus principales competidores. Esto se evidencia cuando vemos, como es el caso, el debut de una función que ya es común en otros servicios similares. Ahora bien, es de uso común esa frase que dice que nunca es tarde si la dicha es buena, y tal parece que es el caso.

La noticia es que Meta acaba de anunciar que WhatsApp suma una nueva funcionalidad que permite a los usuarios personalizar sus videollamadas con filtros y fondos, mejorando la experiencia visual y la interacción durante las conversaciones. Esta nueva función incluye diez filtros y diez fondos diferentes. Entre los fondos disponibles se encuentran opciones como «Living room» (salón) y «Cafe», mientras que los filtros «Warm» y «Cool» modifican la tonalidad de la imagen. Además, las nuevas funciones «Touch up» y «Low Light» contribuyen a mejorar la apariencia y ajustar la iluminación en condiciones adversas.

Esta es la lista completa de fondos y de filtros:

Fondos

Desenfoque

Sala de estar

Oficina

Cafetería

Guijarros

Amante de la comida

Suavidad

Playa

Atardecer

Celebración

Bosque

Filtros

Cálido

Frío

Blanco y negro

Fuga de luz

Ensueño

Luz de prisma

Ojo de pez

Televisión retro

Cristal esmerilado

Tono dúo

Aunque hasta 2020 las videollamadas (más comúnmente denominadas videoconferencias) se circunscribían especialmente al entorno profesional, la pandemia y los confinamientos derivados de la misma empujaron a una enorme cantidad de usuarios particulares a empezar a utilizar este tipo de servicios, pues en muchos casos eran la vía de comunicación más directa y completa con sus seres queridos. ¿Cuántas historias escuchamos, en aquel momento, de abuelos que podían ver a sus nietos gracias a WhatsApp, Zoom, Meet y servicios similares?

En algunos aspectos, como el de las llamadas con varios integrantes, WhatsApp supo evolucionar rápidamente, pero en otros aspectos, como los de personalización, aún no ha llegado a alcanzar el nivel que ofrecen las plataformas específicas para este tipo de comunicaciones. Esto es comprensible, claro, pero si quiere atraer a más usuarios (buena parte de los cuales todavía utilizan servicios profesionales para las videollamadas pese a ser también usuarios de WhatsApp), debe replicar las funciones más empleadas de los mismos. Y, sin duda, en ese sentido esta novedad es todo un acierto.