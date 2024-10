Android 16 apunta a llegar en primavera de 2025

Sí, lo sé, hasta hace unas horas estábamos a la espera de Android 15, y todavía de que llegue a los Google Pixel, pero ya estamos hablando de Android 16. Un sistema operativo que, de atenernos a la planificación que ha seguido Google los últimos años, debería empezar a llegar a los desarrolladores a principios del año que viene, que tendría sus primeras betas públicas ya entrados en la primavera, y que emplearía el verano para pulirse, de cara a debutar en octubre. Es lo que hemos visto tanto este año como el anterior.

Sin embargo, parece que Google está revisando sus calendarios y planificaciones, con el fin de introducir cambios. Lo recordaba, antes, al hablar del diseño del Pixel 9a y del adelanto en la presentación de los Google Pixel 9, que inicialmente esperábamos que tuviera lugar este recién estrenado mes de octubre, pero que se adelantó dos meses sobre dicha estimación, debutando en agosto. Un movimiento que, llegamos a pensar, se produciría junto con Android 15, algo que finalmente no ha ocurrido, y que ha provocado que este año se produzca la mayor distancia temporal entre el lanzamiento de sus smartphones y la llegada de la nueva generación del OS.

No tenemos datos sobre si este adelanto ha tenido efectos positivos en las ventas de los Pixel 9, pero sí que se ha producido bastante conversación sobre el lapso que mencionaba antes, es decir, todo el tiempo que llevan en el mercado, y que todavía no hayan recibido el nuevo Android, que es una de las razones de peso para elegir los smartphones de la marca, especialmente para quienes buscan la experiencia Android más pura posible. Parece, sin embargo, que este problema podría no llegar a producirse con los Pixel 10 y Android 16.

Según leemos en Android Authority, Google podría adelantar varios meses el lanzamiento de Android 16, al punto de situarlo en primavera de 2025. Así, si lo hiciera en el límite de esta estación, estaríamos hablando de algo más de tres meses de adelanto. Ahora bien, si una teoría que tiene bastante sentido se llega a confirmar, el salto temporal podría llegar a ser de cinco meses. Sí, has leído bien, estaríamos hablando de recortar el ciclo de vida de Android 15, como versión más reciente del OS, a tan solo siete meses.

¿Y qué teoría es esa? Si lo pensamos, uno de los eventos más importantes del año para los del buscador es el Google I/O, que se suele celebrar entre mitades y principios de mayo, por lo que tendría todo el sentido que fuera el momento elegido por Google para el lanzamiento o, como mínimo, para el anuncio de una fecha cercana para el mismo. Esto, claro, es pura especulación, y la teoría del adelanto se basa en una posible interpretación de referencias encontradas en la plataforma de desarrollo de Androd.

De ser así, Google podría lanzar los Pixel 10 (incluso el Pixel 9a, en realidad), directamente equipados con Android 16, lo que supondría una mejora sobre lo vivido este año. Ahora bien, eso exigiría un importante reajuste del calendario de desarrollo, ya sea iniciando antes el mismo y, por lo tanto, empezando a liberar la primeras betas para desarrolladores con anterioridad (antes de que finalice 2024), o bien optarndo por un modelo más parecido al de Apple, que solo empieza a liberar las primeras betas de iOS alrededor de tres meses antes de su debut en el mercado.