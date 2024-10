WhatsApp mostrará más claramente que te están respondiendo

Aunque al hablar de servicios como WhatsApp, nos referimos a ellos como mensajería instantánea, puesto que envío y recepción de los mensajes se pueden dar de manera prácticamente inmediata, eso no significa necesariamente que las conversaciones se atengan siempre a dicha premisa. En función de multitud de razones, una conversación puede demorarse horas, incluso días (por ejemplo, si quien debe responder es un poco desastre en este sentido).

Así, desde hace tiempo tengo la sensación de que si se realizar un estudio serio sobre el tiempo que pasan las personas observando la pantalla de WhatsApp, en espera de una respuesta, descubriríamos que ese tiempo, bien aprovechado, habría sido el suficiente para resolver todos los grandes enigmas de la humanidad. Y sí, reconozco que yo también me encuentro en la lista de personas que han dedicado más tiempo del que reconocerían, a lo largo de los años, mirando la pantalla a la espera de una respuesta.

Como pequeña pero valiosa aportación por parte del servicio a este perfil de usuario tan común, desde hace años existe ya la función que muestra, en la parte superior de la conversación, el texto «Escribiendo» o «Grabando audio», cuando la otra persona está, efectivamente, llevando a cabo la operación que se nos indica en dicho mensaje. Como digo, no se trata de un excelente prodigio tecnológico, pero sí que es una función que se agradece de manera especial cuando nos encontramos a la espera de una respuesta.

Pues bien, según podemos leer en WABetaInfo, parece que Meta es consciente del valor que le conceden los usuarios a esta función y, en consecuencia, ha decidido mejorarla. De este modo, WhatsApp pasará a mostrar esta información integrada en la propia conversación, en lugar de emplazarla en la parte superior. La herramienta adopta, de este modo, el sistema empleado por otros servicios de este tipo, y que facilita la localización rápida de esta información.

No hablamos, claro, de un gran cambio, de una excepcional mejora, pero sí que es cierto que es un pequeño facilitador, que probablemente habrá sido pensado y repensado antes de implementarse. Lo que me ha recordado a uno de esos experimentos de Google que finalmente fue descartado. Me refiero a Wave, aquella plataforma de colaboración en vivo que, en su función de mensajería instantánea, te permitía ver lo que estaba escribiendo la otra persona a medida que lo hacía. Eso sí que sería una novedad sensacional en este sentido, aunque me da que a muchos no les gustaría.