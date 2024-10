El fin de Manifest V2 llega a Google Chrome Canary

El fin del ciclo de vida de Manifest V2 es algo sabido desde hace ya bastantes años. La migración a V3, y más concretamente sus efectos en los bloqueadores de publicidad, es algo de lo que ya te hablábamos hace más de cinco años. Es cierto, sí, que este cambio se ha ido retrasando en sucesivas ocasiones, pero también han ido surgiendo novedades en este tiempo, que han complicado aún más la persistencia de los bloqueadores de publicidad en la web, al menos tal y como los conocemos en la actualidad.

Estábamos a la espera de que ocurriera y, según podemos leer en este tweet, ya se ha dado un paso más en este sentido, y es que Google Chrome Canary ya no permite habilitar las extensiones basadas en Manifest V2. Esto, que ahora se circunscribe únicamente a la versión de desarrollo del navegador de Google, nos confirma que V2 ya tiene, definitivamente, los días contados, pues salvo sorpresas o cambios de última hora (que parecen poco probables), lo que acaba de debutar en Canary debería terminar de dar el salto a la versión estable en entre 12 y, como mucho, 16 semanas.

La transición de Manifest V2 a V3 ha sido una cuestión muy controvertida, especialmente para quienes dependen de extensiones como los bloqueadores de anuncios. Mientras que Google asegura que Manifest V3 mejora la seguridad y el rendimiento del navegador, muchos desarrolladores y usuarios consideran que estas modificaciones también limitan la eficacia de ciertas herramientas. Manifest V3 impone restricciones al uso de la API webRequest, que era fundamental para que los bloqueadores interceptaran y bloquearan contenido no deseado de manera dinámica. Ahora, con declarativeNetRequest, los desarrolladores deben definir reglas estáticas, lo cual restringe la capacidad de reaccionar en tiempo real a los anuncios y amenazas emergentes.

Google is already testing the removal of the option to re-enable unsupported extensions, in Chrome Canary the toggle to re-enable them is now greyed out, you can only remove them or find alternatives:https://t.co/aVxHvgB01N pic.twitter.com/zitGWq1SR2

— Leopeva64 (@Leopeva64) October 3, 2024