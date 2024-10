Red Dead Redemption llega a PC este mismo mes

Años, muchos años de rumores sobre la hipotética llegada de Red Dead Redemption a PC, y al fin, hoy se confirma lo que muchos esperaban. Tras la filtración que revelamos hace unas semanas, que sugería una versión para PC del icónico título de Rockstar Games, ahora sabemos que el 29 de octubre de 2024 será el día en que Red Dead Redemption, junto con la expansión Undead Nightmare, desembarcará en PC, concretamente en en Steam, Epic Games Store y la Rockstar Store. Esta noticia marca el final de una década de espera.

Las filtraciones previas, alimentadas por dataminers y usuarios de la comunidad, alcanzaron su pico hace unas semanas, cuando se descubrieron archivos en los sistemas de distribución digital que apuntaban hacia una inminente llegada del juego a PC. Aunque en ese momento no había nada concreto ni anunciado oficialmente, la información era lo suficientemente convincente como para dejarnos con pocas dudas de lo que, finalmente, ha sido confirmado en el anuncio de hoy.

En la parte positiva, Rockstar no se ha limitado a lanzar una adaptación básica del clásico de 2010. Red Dead Redemption para PC llegará con una serie de mejoras significativas, como resolución 4K nativa, soporte para monitores ultrawide y super ultrawide, HDR10, compatibilidad total con teclado y ratón, así como tecnologías de mejora de rendimiento como NVIDIA DLSS 3.7 y AMD FSR 3.0. Además, el juego ha sido optimizado para aprovechar las capacidades de los sistemas actuales, garantizando un rendimiento fluido. Todo esto ha sido posible gracias a la colaboración de Rockstar con el estudio Double Eleven.

Otra buena noticia, como indicaba al principio, es que Red Dead Redemption no llega solo, también incluye la expansión Undead Nightmare, que ofrece una experiencia de juego completamente distinta, con John Marston enfrentándose a hordas de zombis en un salvaje oeste apocalíptico

Ahora, claro, nos encontramos con las dos grandes dudas sobre este inminente lanzamiento. Por una parte, no podemos dejar de preguntarnos por el precio, y es que Rockstar ya apuntó muy alto en este sentido con aquel cúmulo de fallos que fue la versión de lanzamiento de la trilogía de GTA. Y la otra, claro, también se relaciona con tamaño fiasco, ¿habrán puesto más cuidado en esta ocasión? Quiero pensar que lo ocurrido en aquel momento supondría un duro pero efectivo aprendizaje, aunque en este caso tengo claro que, aunque se habilitara una oferta muy, muy competitiva por su precompra, no me tiraría a la piscina de ninguna manera.

