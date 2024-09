Red Dead Redemption, más cerca que nunca del PC

Con Red Dead Redemption ocurre algo verdaderamente curioso, y que ya he observado en bastantes ocasiones. Y es que, al mencionárselo a no pocas personas, ocurre que éstas piensan directamente en RDR 2, el título lanzado por Rockstar a finales de 2018 para PlayStation 4 y Xbox One, y que tardó poco más de un año en dar el salto a PC. Y es normal que la gente recuerde Red Dead Redemption 2, pues es un juego espectacular en todos los sentidos, lo que llama un poco la atención es que su predecesor ha caído el olvido.

Lanzado inicialmente en 2010, aunque con nuevas versiones que han llegado al mercado con posterioridad, la principal razón que se me ocurre para explicarlo es que, por la razón que sea, Rockstar nunca lo ha portado a PC, pese a que la opinión más que generalizada era que sería un gran éxito, como suele ocurrir siempre que un juego de la compañía llega a cualquier plataforma. Esto, claro, ha dado lugar a que, durante todos estos años, hayan proliferado los rumores que apuntaban a dicho salto.

Sin embargo, como ya sabes, Rockstar se ha centrado los últimos años, de manera casi exclusiva, en el desarrollo del esperadísimo GTA 6, postergando y cancelando algunos proyectos que estaban en la lista de espera, o al menos eso es lo que nos contaban los rumores. Y, para desgracia de quienes esperaban que el Red Dead Redemption original diera el salto a PC, éste era uno de los proyectos que se solían incluir en la lista de aplazados/cancelados. Así, el margen para la esperanza era, desgraciadamente, bastante bajo.

Rockstar accidentally included the metadata for #RDR1 PC with today’s launcher update too. Steam App for RDR1 PC:https://t.co/BKGFQR1b1F https://t.co/Rd1WRoxFI5 — Tez2 (@TezFunz2) September 17, 2024

Sin embargo, de manera reciente se habían vuelto a escuchar rumores que afirmaban que el proyecto se había retomado, y ahora nos encontramos con lo que podemos calificar como confirmación oficial accidental. Y es que, tal y como ha descubierto el usuario de Twitter Tez2 en este tweet, Rockstar ha incluido metadatos y un enlace a la (futura) página de Red Dead Redemption en Steam en su launcher para PC. Evidencias, ambas, que nos dejan claro que este port es muy real, y que además podría estar muy cerca.

La «mala noticia» es que la página de Red Dead Redemption para PC de Steam (en la que todavía no se indicaba el nombre del juego) se encuentra «oculta», por lo que no es posible revisarla para comprobar si se van produciendo actualizaciones sobre la misma. No obstante, sí que es posible obtener algo de información de la misma en SteamDB y, claro, añadirla a nuestra lista de seguimiento, por si se produce alguna actualización interesante.