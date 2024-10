El nuevo Tiny11 24H2 ya está listo y cabe en un DVD

El desarrollador NTDEV ha presentado una nueva versión de su sistema operativo ligero. El Tiny11 24H2 está basado en la versión del canal de servicio a largo plazo (LTSC) y como apunte adicional decir que se ha reducido bastante su tamaño y cabe en un DVD.

Microsoft publicó hace un par de semanas Windows 11 2024 Update (24H2) en versiones cliente Home y Pro, las empresariales, educativas y la de soporte a largo plazo. Sobre esa versión ha creado NTDEV un proyecto que nos gusta desde su primera versión ya que se encarga de reducir al mínimo la gran cantidad de componentes, servicios y aplicaciones del Windows 11 oficial.

Tiny11 24H2

El objetivo de la nueva versión sigue siendo la misma de todas las anteriores. Y es conseguir algo por lo que muchos suspiramos: un sistema operativo mucho más ligero, que solo incluya las funciones necesarias, aunque se puedan ir instalando otras en cada momento según las necesidades de cada usuario. Además de reducir el Bloatware a su mínima expresión (software innecesario del que llega cargadísimo Windows 11) esta variante también rebaja los requisitos mínimos, lo que permite instalar el sistema en máquinas más antiguas o que no cumplan con los requisitos oficiales. Y todo ello sin sacrificar compatibilidad de hardware ni las características clave.

Además de lo conocido en cuanto a ligereza y capacidad para ejecutar la versión en una cantidad de memoria reducida (versiones anteriores pudieron ejecutarse tan bajas como en 176 MB de RAM) el autor ha destacado el bajo tamaño de la imagen, «solo» 3,54 GB y por tanto puede quemarse y ejecutarse en una unidad óptica DVD.

Ello ha sido posible gracias a la compresión delta LZX. Para quienes no estén familiarizados con ella, la compresión LZX o Lempel-Ziv Extended es un motor de compresión basado en LZ77 que se utiliza para la compresión de archivos NTFS. NTFS (New Technology File System) sigue siendo el sistema de archivos principal que utiliza Windows para gestionar particiones de sistema. En la última actualización de funciones Microsoft realizó mejoras en el ReFS (Resilient File System), pero esas mejoras no están pensadas para el usuario general, por lo que NTFS sigue siendo el recomendado en Windows.

Finalizar diciendo que no hemos podido descargar Tiny11 24H2 ya que Internet Archive donde se aloja todavía está en fase de recuperación tras los ataques DDoS de la semana pasada. Actualizaremos el enlace en cuanto esté disponible.