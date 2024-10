iPhone 17 Air, el smartphone más delgado, y caro, de Apple

Llevamos tiempo hablando del iPhone 17 Air, también conocido como iPhone 17 Slim, un smartphone que todavía es un pequeño gran misterio, aunque gracias a los últimos rumores tenemos un poco más claro qué podría ser exactamente y cómo posicionaría dentro del catálogo de Apple.

Sé que este terminal ha generado mucho interés, y por eso he querido hacer un artículo recopilando toda la información que tenemos hasta el momento. Es importante que tengáis en cuenta que todo lo que vamos a ver son rumores no confirmados, y que aunque resultan creíbles podrían cambiar o no cumplirse.

Para facilitar la lectura y la comprensión de la información voy a utilizar un formato de preguntas y respuestas. Si tenéis cualquier duda podéis dejarla en los comentarios.

Qué es el iPhone 17 Air

Es un nuevo proyecto de smartphone tope de gama por parte de Apple con el que la compañía de la manzana busca introducir un soplo de aire fresco en su catálogo. He visto algunos rumores contradictorios, pero en general las fuentes más fiables coinciden en que:

Será un smartphone con una pantalla de 6,6 pulgadas, un tamaño que podemos considerar como grande.

Será más delgado que los otros iPhone 17, y también podría ser más ligero que estos, aunque se desconoce si Apple utilizará aluminio o titanio en su chasis.

Tendrá un diseño diferente al del resto de modelos, lo que lo convertirá en un smartphone distinto y con un enfoque más premium. Precisamente esto me hace pensar que debería estar construido en titanio.

Qué especificaciones tendrá el iPhone 17 Air

Chasis fabricado en aluminio o en titanio.

Pantalla de 6,6 pulgadas con tecnología ProMotion y tasa de refresco de 120 Hz variable en valores de 1 Hz.

SoC Apple A19.

8 GB de memoria RAM.

128 GB de capacidad de almacenamiento.

Cámara frontal de 24 MP.

Cámara trasera de 48 MP. Se espera que tenga como mínimo otra cámara adicional, pero no tengo información concreta todavía.

Batería de 4.000 mAh.

iOS 19 como sistema operativo preinstalado.

Si se cumplen estas especificaciones el iPhone 17 Air sería, a grandes rasgos, un modelo a medio camino entre el iPhone 17 y el iPhone 17 Plus, aunque por diseño y acabados posicionaría como un modelo premium, tanto que de hecho podría ser el más caro de la próxima generación de Apple, aunque no por ello el más potente. Este honor seguirá siendo para los modelos Pro y Pro Max.

Cómo posicionará, cuándo llegará y qué precio tendrá

Ya os he adelantado los detalles clave sobre su posicionamiento. No estará a la altura del iPhone 17 Pro a nivel de especificaciones, y tendrá una pantalla un poco más pequeña que la del iPhone 17 Plus. Algunos rumores dicen que Apple no lanzará este terminal, y que el iPhone 17 Air ocupará el hueco del iPhone 17 Plus, pero no está confirmado.

Con todo, será un smartphone tope de gama por diseño y calidad de acabados, y su precio será muy elevado. Se comenta que podría llegar a costar 1.299 dólares, cifra que al cambio en euros, y tras aplicar impuestos, se convertiría en 1.444 euros. Apple suele redondear los precios, así que esa cifra podría elevarse hasta los 1.499 euros.

En cuanto a la fecha de lanzamiento lo más lógico sería que el iPhone 17 Air llegase al mercado junto con el resto de los iPhone 17. Su presentación tendrá lugar en la primera mitad de septiembre, así que podemos esperar un lanzamiento entre una y dos semanas después de la misma.

Según varias fuentes Apple confía en que el nuevo diseño de este terminal será tan atractivo que llamará la atención de los consumidores, y abrirá un nuevo mercado, lo que le permitirá mejorar las ventas de su producto estrella, el iPhone. Este smartphone no será un modelo para los que priorizan el rendimiento o las prestaciones, sino que está enfocado a aquellos que priorizan el diseño y la estética sobre todo lo demás.

Imágenes: Technizo Concept.