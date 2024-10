Opera One R2: IA, nuevas funciones y diseño modular

Opera One R2 es la nueva versión del navegador web de la firma noruega, una de las grandes alternativas a los tres grandes: Chrome, Edge y Firefox. Las funciones de su motor de IA es lo más destacado, aunque la versión ofrece bastantes más novedades y «una experiencia completamente renovada».

La inteligencia artificial sigue incorporándose por todas partes y es el apellido utilizado en tecnologías para intentar vender más. Muchas veces no se percibe que vaya más allá del marketing y otras se comprueba como utilidad verdadera. Sea como fuere los cambios están llegando también a los clientes de navegación, como explica en el anuncio de la versión Joanna Czajka, directora de Producto en Opera y responsable de Opera One R2: «El navegador del futuro será muy diferente al que usamos hoy en día. Opera One R2 es nuestro primer paso hacia esa nueva era de la navegación».

Opera One R2: IA y más

La idea al desarrollar el nuevo navegador ha sido mejorar las capacidades de IA integradas en el navegador, incorporando el motor de IA basado en el GPT Aria que han ido probando los desarrolladores en el último año. Entre las funciones destacadas, se sitúa la generación y comprensión de imágenes. De la misma manera que hace el Copilot de Microsoft en el navegador Edge, puedes pedirle al chatbot de IA Aria presente en el panel lateral del navegador que genere una imagen o interprete una.

También se ha incorporado una interfaz de comandos más avanzada que permite utilizar Aria fuera del marco del chat. Con solo presionar Ctrl+/ o Cmd+/, los usuarios pueden activar la línea de comandos y, mediante la tecla Tab, entrar en el modo de contexto de página, el cual permite a Aria resumir contenidos, analizar artículos o comparar productos online de forma más sencilla.

Opera One R2 presenta nuevos temas visuales inspirados en el diseño escandinavo, ofreciendo una experiencia completamente renovada. Los usuarios pueden disfrutar de animaciones en vivo, fondos estáticos, colores personalizados y efectos de sonido integrados en el navegador. La versión ofrece tres temas principales: «Clásico», «Midsommar» y «Aurora». Cada uno de ellos cuenta con una herramienta avanzada de selección de colores, permitiendo a los usuarios experimentar con diferentes combinaciones para encontrar la apariencia que mejor se ajuste a sus gustos.

Y pestañas. Opera fue pionera en el uso de las pestañas y en esta versión pretende ir más allá con una función de Pantalla Dividida, que permite a los usuarios trabajar en dos pestañas abiertas de manera simultánea. También incorpora la función Rastro de Pestañas, que ofrece indicios visuales de las últimas cinco pestañas visitadas, facilitando su localización rápida, algo particularmente útil para aquellos que manejan muchas pestañas abiertas al mismo tiempo.

El nuevo Opera presenta un rediseño modular con nuevas formas de controlar música y vídeos. El reproductor de música ha sido rediseñado para poderse mover libremente por la pantalla sin interrumpir la navegación del usuario. Igualmente, el reproductor de vídeo se puede desplazar y es compatible con videollamadas. Un ejemplo práctico de esta integración es que, cuando el usuario escucha música antes de una reunión en Google Meet, la música se atenúa y se pausa automáticamente al comenzar la llamada, reanudándose al finalizar.

En cuanto al bloqueo de publicidad, que Opera integra desde 2016, permite una navegación sin interrupciones al bloquear anuncios intrusivos, sin requerir instalación adicional. Además, la compañía ha anunciado que seguirá admitiendo las extensiones de Manifest V2 y con ello mayor privacidad y control publicitario. También incluye una VPN, no tan potente como las comerciales, pero es de libre uso y está integrada.

Opera One R2 está disponible gratuitamente para Windows, Linux, Mac, y principales plataformas móviles.