Meta quiere crear su propio buscador para liberarse de Google y Microsoft

Meta es mundialmente conocida por ser la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, pero la verdad es que este gigante es mucho más que un puñado de redes sociales. También es un grande dentro del sector de la inteligencia artificial, y por si esto fuera poco está considerando desarrollar su propio motor de búsqueda para no tener que depender de Microsoft y Google.

El objetivo de Meta no es desarrollar un buscador más, sino crear una solución diferenciada que ofrezca funciones de última generación apoyadas por una IA avanzada. En teoría, este motor de búsqueda estaría integrado en su chatbot, y será capaz de ofrecer respuestas totalmente actualizadas sobre hechos recientes a través de Meta AI.

En este sentido también se habla de una alianza con Reuters para asegurar que la IA tiene acceso a la información y a las noticias que necesita para poder responder a preguntas relacionadas de forma más precisa. No hay duda de que meta ha pensado en todo, y es fácil entender por qué quiere crear su propio buscador para dar forma a esta especie de «back end» para su inteligencia artificial.

La compañía que dirige Mark Zuckerberg no quiere seguir dependiendo de empresas como Microsoft y Google para poder cumplir con sus objetivos de IA. Es lógico, porque si estas empresas deciden en algún momento limitar el acceso y el uso de sus motores de búsqueda Meta quedaría en una posición complicada, y tendría que empezar a desarrollar a contrarreloj una alternativa.

Su objetivo en este sentido es conseguir una independencia plena, y tiene claro qué debe hacer para conseguirlo. La apuesta que el gigante hizo por la IA le ha salido mucho mejor que la que hizo por el metaverso, de eso no hay ninguna duda. Hasta el momento se estima que su servicio Meta AI se utiliza por casi 200 millones de personas a la semana, y de media supera los 400 millones de usuarios mensuales.

Con este nuevo motor de búsqueda la empresa no aspira a competir con Bing o con Google. Su objetivo no es lanzar un nuevo buscador ni convencer al usuario general de utilizarlo, lo que quieren es tener su propio buscador integrado en sus servicios de IA para no tener que depender de otras empresas.

Este movimiento no es casualidad, Meta ya aprendió una valiosa lección con la App Tracking Transparency de Apple, una medida que le costó a la compañía alrededor de 10.000 millones de dólares en ingresos por publicidad.