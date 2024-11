SOS Valencia, un mapa para la búsqueda de desaparecidos

Es imposible escribir sobre lo sucedido estos días en las comunidades autónomas de Andalucía, Castilla la Mancha y Valencia sin que a uno se le ponga la piel de gallina o, incluso, se le llegue a hacer un nudo en la garganta. La furia de la naturaleza, su hostilidad cuando muestra su fuerza bruta, nos ha demostrado una vez más nuestra fragilidad frente a un conjunto de fuerzas que, cuando se desatan, son capaces de cambiarlo todo por completo en cuestión de segundos. Y en este caso, por desgracia, sé bien de lo que hablo, pues una riada me dejó sin casa, cuando apenas era un adolescente, muy a finales de la década de los ochenta. Estos días veo todas estas imágenes y me resulta imposible no recordar que mi familia, y yo mismo, lo perdimos todo salvo la vida, y solo por un margen de segundos.

No voy a entrar en la discusión sobre las responsabilidades políticas, pues no es éste el lugar para hacerlo. Lo que sí que quiero es poner el foco en la movilización ciudadana, en cómo muchas, muchísimas personas, se han volcado desde el primer momento para ayudar a las víctimas. Ayer tarde, Ana (mi pareja, la de la lista de música) me mostró algunas publicaciones de redes sociales con acciones de este tipo y, como no podía ser de otra manera, fue un recordatorio más de que el ser humano puede ser maravilloso cuando se lo propone.

Las redes sociales, como es común en este tipo de circunstancias, han sido uno de los principales focos de comunicación de las mil iniciativas llevadas a cabo por personas de todo tipo que, sea de una u otra manera, están intentando aportar lo que pueden a las víctimas. Y no, no voy a hablar en términos de «granito de arena», porque creo que merecen una valoración mucho más elevada que esa. Y en este sentido, sin desmerecer al resto, aquí y ahora quiero destacar el mapa «SOS VALÈNCIA – DESAPARECIDOS».

HE CREADO UN MAPA CON LINK ABIERTO PARA QUE TODO EL MUNDO PUEDA EDITAR, AÑADIENDO PUNTOS Y DESCRIPCIÓN DE LAS PERSONAS ATRAPADAS: https://t.co/seMOkpssMd ENTRAD, AÑADID DATOS Y ELIMINAD CUANDO SE RESUELVAN #Valencia #INUNDACION #AEMET #TURIA #ALFAFAR #SOSVALENCIA ÁNIMO, FUERZA. — Andru (Alexandru Molina) 👣 (@alexandrumolina) October 30, 2024

Creado por el usuario de Twitter Alexandru Molina y basado en Google Maps, SOS VALÈNCIA – DESAPARECIDOS recopila información de personas desaparecidas en este momento, y su gran acierto es que se trata de un mapa abierto, por lo que cualquier usuario puede añadir información al mismo. De este modo, y aunque Molina ha tenido que dar algunas indicaciones porque se han producido algunos errores por parte de algún usuario, el volumen de información y la incontable utilidad de la misma en la búsqueda de desaparecidos, convierten este mapa en una herramienta clave no solo para los servicios de rescate, sino también para todos aquellos voluntarios que también están colaborando en la búsqueda de desaparecidos.

Vuelvo a insistir, esta es solo una de las muchas acciones llevadas a cabo por ciudadanos anónimos que, ante la tragedia que está experimentando Valencia, han decidido actuar haciendo todo lo que está en su mano. Por norma general, no suelo recomendar el uso de redes sociales, y menos aún Twitter, pero sin duda éste es un caso excepcional, un momento en el que mucho de lo que podemos hacer se está concentrando ahí.