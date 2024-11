Google Gemini llega a Waze con una función muy prometedora

Aunque al hablar de servicios de mapas el primero que nos viene a la cabeza es Google Maps, no debemos olvidarnos de alternativas como Waze, que en no pocos casos se centran en funciones específicas que las convierten en las más convenientes para según qué fines. Eso sí, en este punto no debemos olvidar que Waze juega con una gran ventaja con respecto a sus rivales, y es que la plataforma fue adquirida por Google allá por 2013, tres años después de que se produjera el debut del servicio.

A diferencia de otros servicios de mapas, que competían por recopilar y ofrecer por sus propios medios la mayor cantidad posible de información, Waze optó por un modelo muy distinto y acertado, al centrarse en la información que proporcionaban sus usuarios, ya fuera de manera pasiva (por ejemplo, al recorrer carretera que todavía no figuraban en sus mapas) como activa, informando de todo tipo de eventualidades que se encontraban en la carretera. De hecho, a diferencia de lo que ocurre con los servicios de mapas convencionales, los usuarios de Waze son denominados wazers, y a día de hoy la información que proporcionan sigue siendo el gran factor diferencial del servicio.

Su evolución ha sido, sin duda, espectacular. Aún recuerdo, cuando la probaba más por curiosidad de por necesidad, muy, muy a principios de la década pasada, circular por carreteras que no figuraban en sus mapas, y saber que, por lo tanto, era yo (entiendo que junto con otros usuarios, claro) quien estaba «contándole» al servicio de su existencia. Hoy en día todo es sustancialmente distinto en este sentido, y aunque cuantitativamente hablando Waze no cuenta con tanta información como algunos de sus rivales, sí que es capaz de proporcionar toda la información necesaria, y mucha más que resulta de lo más útil, en los desplazamientos por carretera.

Para este fin, como ya he indicado antes, la participación de los wazers es fundamental, pues son los responsables directos de reportar todo tipo de incidencias en ruta. Y aquí es donde va a entrar en juego la inteligencia artificial de la tecnológica del buscador, y es que Waze está probando la integración de Google Gemini para simplificar al máximo el reporte de incidencias en carretera. En concreto, esta prueba consiste en emplear la IA para interpretar las indicaciones de voz del usuario para generar, automáticamente, el reporte sobre la incidencia que éste quiere que se anote en el mapa.

De este modo, Waze elimina el riesgo que supone tener que emplear la app de manera activa para anotar dicha información mientras se está conduciendo o, claro, que ante la imposibilidad de hacerlo, las incidencias no lleguen a reportarse. De momento esta función ha empezado a desplegarse entre una selección de usuarios del servicio en inglés, tanto para iOS como para Android, pero los planes son hacerla llegar a más usuarios e idiomas en los próximos meses, tal y como podemos leer en su blog oficial.