Android 16 llegará en la primavera de 2025

Desde hace algunas semanas se venía adelantando, de manera no oficial, que Android 16 apuntaba a un importante cambio, en lo referido a su calendario, con respecto a las versiones previas, incluido el actual Android 15. Un cambio que, en realidad, ya pudimos empezar a suponer el pasado mes de agosto, cuando tuvo lugar la presentación (también adelantada con respecto a lo que estábamos acostumbrados de años anteriores) de la generación Pixel 9.

Me refiero, claro, a que el lanzamiento de la nueva generación de los smartphones de Google no llegó acompañada del debut de la nueva versión del sistema operativo para los mismos, es decir, de Android 15. Y dado que uno de los múltiples puntos fuertes de los dispositivos Pixel es que proporcionan la que, para muchos (entre los que me incluyo) la experiencia más «pura» de Android, sin duda esperábamos que, como ya ha ocurrido en años anteriores, ambos lanzamientos llegaran de la mano.

Tanto es así que incluso, semanas antes del debut de los Pixel 9, empezaron a circular los rumores de que Google pensaba adelantar el lanzamiento de Android 15 a agosto, para hacerlos coincidir. No obstante, posteriores rumores afirmaron que era imposible adelantar el ciclo de desarrollo sin exponerse a fallos en el OS, razón por la que lo habrían descartado, Finalmente, como ya te contamos, la conjunción de ambas últimas generaciones se produjo el pasado mes de octubre. Sin embargo, parece que en Google están decididos a que no ocurra lo mismo con Android 16 y los dispositivos Pixel 10.

Así, si hasta ahora hablábamos de rumores y filtraciones, en esta ocasión nos encontramos con una confirmación oficial, que podemos encontrar en el blog para desarrolladores del sistema operativo. Y es que, en esta nota sobre cambios en las políticas de publicación de sus SDKs, Vemos que Android 16 será lanzado oficialmente durante el segundo trimestre de 2025, de modo que cuando se produzca el lanzamiento de los Pixel 10, éstos llegarán al mercado con la versión más reciente del sistema operativo.

Esto, no obstante, nos plantea algunas dudas, relacionadas principalmente con el calendario de la próxima generación de los smartphones de la compañía. Este año, con Android 15, hemos visto que su debut se produjo de la mano de un dispositivo de VIVO, en vez de hacerlo con los de la tecnológica. ¿Veremos lo mismo en 2025 y en 2026, o quizá Google se está planteando un nuevo cambio en su calendario, que se traduzca en que tanto el lanzamiento de los Pixel 10 y/o 11, y el de Android 16 y/o 17, coincida con el Google I/O de dichos años?

Aún es pronto para saberlo, y dado que Google es especialista en sorprendernos con lo relacionado a fechas y anuncios, apuesto a que no tardaremos en empezar a ver rumores en este sentido.