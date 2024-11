¿Qué opina Steve Wozniak de Apple Intelligence?

Pocos, de los nombres más históricos del mundo de la tecnología, suscitan el consenso que hay alrededor de Steve Wozniak. Y es que es de esas pocas personalidades a las que es difícil encontrarles detractores. No digo que no los haya, claro, pero puedo decir que en toda una vida (la mía) dedicada a la tecnología y en la que he hablado en multitud de ocasiones sobre multitud de personas relevantes del sector, nunca me he encontrado con algún detractor del bueno de Woz.

El cofundador de Apple, junto con Steve Jobs, abandonó la tecnológica hace ya casi 40 años, en 1985, pero de alguna manera siempre se ha mantenido vinculado a la compañía, y sus opiniones siempre han sido escuchadas con mucha atención cuando se ha producido algún lanzamiento relevante. Y como usuario de dispositivos y servicios de Apple desde hace décadas, en mi caso no tengo reparo alguno en reconocer que su opinión, a este respecto, me parece una de las más relevantes que se pueden escuchar al respecto.

Ahora bien, en este punto también hay que tener en cuenta ciertos sesgos personales (de Wozniak, quiero decir), pues puede ser que una opinión sobre «lo nuevo» de Apple no sea especialmente positiva, pero que eso se relacione con una visión más genérica posicionada de ese mismo modo. Y eso es precisamente lo que ocurre en este caso y, desde luego, algo que me parece muy importante aclarar. Y es que, como ya habrás podido imaginar con esta introducción, el gran lanzamiento del año de los de Cupertino no ha emocionado tanto a Woz como a los responsables de Apple.

Según podemos leer en Observer, y al ser preguntado por el conjunto de funciones y servicios de Apple basados en inteligencia artificial, Steve Wozniak ha venido a decir que, de momento, no le dice mucho. No es una pausa crítica, desde luego, pero queda muy, muy lejos, del gran entusiasmo con el que, lógicamente, están vendiendo los de Cupertino su gran apuesta de 2024, con la que han intentado ponerse al día con respecto a la propuesta basada en IA de sus principales competidores.

En la entrevista citada por dicho media, Wozniak afirma que siempre le gusta tomarse un tiempo probando algo antes de opinar, pero también reconoce que en otras ocasiones ha sabido, desde el primer momento, que se encontraba frente algo realmente bueno y que merecía la pena, algo que, afirma, no ha ocurrido en esta ocasión.

Es cierto, eso sí, que Wozniak ya se ha mostrado un tanto escéptico frente a la inteligencia artificial, por lo que esta opinión se puede relacionar con la expresada sobre Apple Intelligence. Ahora bien, Cabía la posibilidad de que lo planteado por Apple supusiera un cambio sustancial frente a lo existente hasta el momento, en cuyo caso es bastante probable que Wozniak se hubiera expresado en términos bastante más positivo. Pero eso no ha ocurrido.