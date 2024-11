El sorprendente caso de los iPhone que se reinician solos

Hay un nuevo enigma en el mundo de los iPhone: dispositivos que, sin previo aviso, parecen decidir por sí mismos cuándo necesitan “un respiro” y se reinician en completo silencio. No hay fallos visibles ni alertas, solo un reinicio inesperado que ocurre sin que el usuario lo provoque. Esta peculiaridad ha dejado desconcertados tanto a usuarios como a expertos en seguridad. Este parece ser un caso para… vale, no se me ocurre para quién.

Por suerte, el enigma se ha desvelado rápidamente. Recientemente, Apple ha introducido en iOS 18.1 una función que ha pasado desapercibida en las notas de actualización: el “reinicio por inactividad”. Implementada en los componentes de seguridad keybagd y AppleSEPKeyStore, esta función activa un reinicio automático del iPhone si el dispositivo permanece inactivo durante un período de cuatro días, lo cual ha dejado sorprendidos a muchos usuarios que no esperaban tal comportamiento de sus teléfonos. Aunque Apple no ha detallado esta nueva función, el “reinicio por inactividad” apunta a ser una herramienta de seguridad diseñada para añadir una capa extra de protección.

Esta función está directamente relacionada con el keystore, el componente de seguridad fundamental que gestiona las claves de cifrado utilizadas al desbloquear el dispositivo. Al integrarse con el keystore, el “reinicio por inactividad” podría estar destinado a proteger la información de los usuarios en situaciones donde el dispositivo queda sin actividad por varios días. Así que, si tu iPhone parece más interesado en mantenerse “en forma” que tú, no es casualidad: Apple ha diseñado esta función para que el sistema se reinicie en ausencia de interacción, resguardando así los datos almacenados, pues esto dificulta la extracción no autorizada de datos del mismo.

Apple indeed added a feature called «inactivity reboot» in iOS 18.1. This is implemented in keybagd and the AppleSEPKeyStore kernel extension. It seems to have nothing to do with phone/wireless network state. Keystore is used when unlocking the device.https://t.co/ONZuU9zVt2 https://t.co/4ORUqR6P6N pic.twitter.com/O3jijuqpN0

— Jiska (@naehrdine) November 8, 2024