Microsoft anuncia Windows 365 Link, su Mini-PC para la nube

Microsoft ha presentado en su conferencia Intune el Windows 365 Link. Es una computadora compacta similar en diseño y tamaño al Mac mini de Apple (u otros Mini-PCs), pero con objetivos completamente diferentes, ya que está diseñado para empresas que usen la plataforma Cloud PC.

Vaya por delante que seguramente no vayas a usar nunca este Windows 365 Link porque es una máquina superespecializada para uso en empresas, pero te la presentamos por lo que supone de muestra tecnológica, al ser el primer mini-PC de Microsoft y también una muestra de por dónde quiere la firma de Redmond que vaya la computación cliente a nivel empresarial. Y una nube dominada por Windows…

Windows 365 Link, primer Cloud PC

Si recuerdas, el CEO de Microsoft, Satya Nadella, presentó Windows 365 como un nuevo servicio que definió como «PC en la nube» ya que permitiría a los usuarios el acceso a un entorno completo de Windows desde cualquier dispositivo (y con cualquier sistema operativo) a través de un navegador web. En esencia, una verdadera experiencia virtualizada de ordenadores personales con Windows, con la que Microsoft combinaba el poder y la seguridad de la nube con la versatilidad y simplicidad de un PC.

Para entender su funcionamiento, hay que pensar en servicios como el Xbox Cloud donde el contenido se ejecuta en los servidores de estos proveedores y se sirve al usuario. Windows 365, aún con sus peculiaridades, funciona de la misma manera, pero con otro objetivo: transmitir un sistema operativo completo desde la nube.

Windows 365 Link está diseñado específicamente para Windows 365. Mide tan solo 120 x 120 x 30 mm, lo que lo hace más pequeño que un Mac mini. Hay que decir que su tamaño compacto se debe al diseño de refrigeración sin ventiladores y al hecho de que el dispositivo no tenga capacidades de almacenamiento local.

Sí ofrece una buena variedad de opciones de conectividad, incluidos un puerto USB-C, tres puertos USB-A, salidas HDMI DisplayPort que admiten la conexión con dos monitores 4K, conexiones Ethernet y soporte para normas inalámbricas, Bluetooth 5.3 y Wi-Fi 6E. No se han revelado detalles del hardware interno, pero es poco relevante. Microsoft aún no ha revelado los detalles específicos del hardware, pero no es relevante para los objetivos de esta máquina, que no son otros que brindar a los usuarios de computadoras de escritorio una experiencia más ágil con funciones como reactivación instantánea desde el modo de suspensión, arranque en cuestión de segundos y procesamiento de video local.

La máquina requiere Windows 365 con Microsoft Intune y funciona con las ediciones 365 Frontline, Enterprise y Business. Al igual que con otras soluciones basadas en la nube, Microsoft bloqueará algunas de las opciones de seguridad, características como Secure Boot, el módulo de plataforma segura dedicado, la integridad del código del hipervisor, el cifrado BitLocker y el sensor de detección y respuesta de Microsoft Defender for Endpoint.

Microsoft planea lanzar el dispositivo en abril de 2025, con versiones preliminares en algunos países en un periodo de prueba que comenzará el 15 de diciembre de 2024. Windows 365 Link, el primer Cloud PC y el primer mini-PC de Microsoft, tiene un precio de 349 dólares.