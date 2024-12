ChatGPT llega a WhatsApp: cómo usarlo y qué puedes hacer

Ha estado claro, desde el primer momento, que OpenAI pretende llevar ChatGPT a tantos espacios como resulte posible. Sin embargo, por un conjunto de razones, estos movimientos expansivos (como la llegada de sus aplicaciones, primero a smartphones y luego a ordenadores), han sido muchísimo más lentos de lo que habría cabido esperar. Y esto, claro, ha dado lugar a que terceras partes hayan propuesto soluciones alternativas que, en bastantes casos, se alejaban de ser recomendables o incluso, en el mejor de los casos, como mínimo tenían un coste económico.

Por suerte, finalmente, esto ha cambiado, puesto que ChatGPT ya ha llegado oficialmente a WhatsApp, y sin necesidad de instalar sofitware adicional, complementos ni nada por el estilo. En su lugar, OpenAI y Meta han optado por la integración del chatbot como un contacto más en la aplicación de mensajería más utilizada del mundo. Con esta nueva funcionalidad, los usuarios podrán interactuar directamente con ChatGPT para resolver dudas, generar ideas o incluso recibir ayuda con traducciones, todo ello sin salir de WhatsApp.

Para empezar a usarlo, es necesario añadir el número +1 (800) 242-8478 en la agenda de contactos del móvil. Una vez hecho, basta con abrir una conversación en WhatsApp para comenzar a interactuar con la IA. El acceso es completamente gratuito, así que mejor imposible, ¿verdad? Bueno, más o menos. A pesar de su facilidad de acceso, esta versión de ChatGPT en WhatsApp tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, no incluye funcionalidades avanzadas como el procesamiento de imágenes, el modo de voz o la capacidad de realizar búsquedas en internet en tiempo real. Además, el modelo empleado, GPT-4o mini, está entrenado con información solo hasta enero de 2022, lo que significa que no podrá proporcionar información actualizada.

You can now talk to ChatGPT by calling 1-800-ChatGPT (1-800-242-8478) in the U.S. or by sending a WhatsApp message to the same number—available everywhere ChatGPT is. pic.twitter.com/R0XOPut7Qw

— OpenAI (@OpenAI) December 18, 2024